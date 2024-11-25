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川普2.0使金融市場丕變 彰銀海外債券投資有四大方向
彰化銀行今日舉行線上第3季法說會，其中亞洲地區的海外分行放款較去年大幅成長之外，對於川普2.0之後的投資策略，彰銀提出四大方向，表示除了會對高殖利率的債券分批布局，投資標的將以公債和非美元的高評級債券為主，而且會調整浮動利率占比。
彰銀評估，美國由於失業率降低，因此聯準會降息應會趨緩，而台灣由於通膨物價問題，因此估計仍會維持目前的利率，對於川普2.0對金融業的影響，彰銀認為，明年金融業的成長應會趨緩。
根據彰銀法說會上揭露的統計，亞洲地區（中國大陸以外）放款年成長18.75%，遠高於平均5.9%的成長率，其中以香港與新加坡最高，彰銀亦新申設馬來西亞納閩分行，並明確指出，未來「新東向」、「新南向」為二大海外布局策略；不過對歐美商辦不動產，彰銀態度仍趨保守，表示「會適時調節部位」來維持資產品質。
彰銀也表示，由於前三季獲利成長已超乎預期，前十月獲利已破150億元，因此在今年獲利成長優於預期之下，明年股利應會比去年好。
彰銀第3季SWAP（換匯）收益25億元，雖然部位下降，但較去年同期成長27%，對後續方向，彰銀也說明，之後包括評價風險、流動性和天期長短，將成為三大風險評估指標，另外也將觀察長短期的利率變化，找潛在套利機會。
至於台股的後續投資，彰銀也指出，部位將縮小，但仍會伺機回補基本面好、高殖利率，具ESG概念的個股。不過在整體資金運用上，不論是放款或投資，彰銀也指出，由於年底將至，應會以維持資金的流動性為首要任務。
若合計新台幣與外幣的總體放款，彰銀成長率為10.17%，不過目前存放比率在美元利率太強壓抑企業借款意願之下，仍遠低於台幣存放比率，前者僅40.9%，後者84%，落差由此可見。
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