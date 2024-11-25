街口支付祭出手搖飲料半價奪冠券 歡慶台灣奪金

中華隊於世界12強棒球賽奪得金牌，街口支付宣布祭出「飲料半價奪冠券」與全台民眾同慶榮耀時刻，11月25日中午12時起於路易莎咖啡、CoCo都可、清心福全、鮮茶道、珍煮丹、天仁茗茶、大苑子等各大飲料通路領券消費，可享最高5折優惠，提醒民眾瘋搶各大品牌優惠之餘，別忘了使用街口付款。

街口支付指出，領券並於上述指定飲料通路消費不限金額，即可享5折優惠，最高可折抵50元，每人每張限抵一次。領券時間為即日起至11月30日止；用券時間至11月30日23時59分止。