快訊

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 黃偉哲墊底

國泰攜伊甸基金會與國父紀念館 舉辦園遊會、專款用於關懷新住民二代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢在台北愛心環保義賣園遊會致詞表示，公益是要永續推動，而義賣園遊會就是發揮愛物惜物的環保精神。（國泰慈善基金會/提供）
國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢在台北愛心環保義賣園遊會致詞表示，公益是要永續推動，而義賣園遊會就是發揮愛物惜物的環保精神。（國泰慈善基金會/提供）

暌違三年，由國泰公益集團（包括國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會）攜手財團法人伊甸社會福利基金會、國父紀念館於11月23日共同舉辦第八屆「樹造幸福，伊起傳愛」愛心環保義賣園遊會，在國父紀念館戶外中山文化園區展開，義賣所得全數專款用於「新住民二代多元智慧培力」專案，為新住民二代學童、青少年培養自信、勇氣與多元文化優勢，當日義賣所得逾114萬元。

國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢致詞時表示，國泰公益集團長期舉辦愛心環保義賣園遊會有三個意義，第一是發揮愛物惜物，實踐永續；第二是企業永續是長久營運關鍵，公益也是要永續經營，就如同國泰金控董事長蔡宏圖勉勵每位同仁「對的事情，繼續做就對了」；第三勉勵新住民二代不要忘記自己的母語，對未來職涯發展一定有助益。

參與這次設攤企業涵蓋霖園集團旗下各公司，有國泰金控暨子公司、國泰建設、國泰飯店觀光事業、伊甸基金會及新住民家庭，以及政府部門的台北市政府警察局共同參與，累計逾70個愛心攤位；與會貴賓包括主辦單位的國父紀念館館長王蘭生、伊甸基金會副執行長何天元、國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰慈善基金會總幹事王麗秋、國泰世華銀行文教基金會祕書長紀培玉、國泰建設文教基金會總幹事陳佳延；而國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰投信董事長張錫、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽執行副總經理林昭廷、國泰世華銀行資深副總經理周衛華、國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰產險資深副總經理陳欽榮、國泰飯店觀光事業之和逸飯店Cozzi Blu桃園館副協理俞尹雯等一同響應，關注新二代，參與的國泰志工逾500人，現場參與民眾更高達6,000人以上，為當日東區商圈增添公益氛圍。

伊甸基金會副執行長何天元提到，感謝國泰公益集團的熱心公益，舉辦愛心義賣會，將販售所得全數支持伊甸新住民服務，也長期關注「新二代多元培力課程」，成為新二代學員學習上最堅強的依靠。此外，盼前來參與的民眾，藉此了解不同的異國文化，打破以往的刻板印象，一起

打造共融、共好的社會

國泰人壽慈善基金會自2005年即啟動新住民關懷計畫，2010年與伊甸基金會開始合作辦理多元智慧培力課程，關注新二代的教育，近年更結合永續理念，例如今年課程結合環境守護、生物多樣性等，讓新二代可以建立生態保育觀念，還以行動來實踐環境保護。今年義賣園遊會現場，除霖園集團旗下各企業、同仁捐贈多樣化愛心物資來義賣，國泰志工們的創意和活力則讓攤位內容包羅萬象，其中近年來國人最關心的反詐騙、健康促進等議題，國壽攤位特別規劃設計成互動遊戲，讓參加民眾能從遊戲過程獲得反詐拒毒觀念，及培養每日步行7,500的健康習慣。

此外，新住民家庭也展現多元文化特點，現場準備東南亞的異國料理，有越南燒烤豬肉拌米粉、泰式奶茶、菲律賓年糕等異國美食以及二手義賣、多元文化互動遊戲等讓民眾能享受美食也可以認識東南亞文化習俗，而新住民更帶來精彩泰國舞蹈表演，為義賣園遊會拉開序幕。就讀國小四年級的新二代阿仁當日在義賣園遊會上忙著義賣家鄉味，他接受多元培力課程服務已經三年了。阿仁從小由母親獨自撫養長大，個性較害羞、內向、缺乏自信，也很少與他人交流互動，母親為讓孩子有更多元的學習機會，於是報名參加課程。「阿仁參加課程後，真的改變很多。」母親裴氏黎蓉感到十分驕傲，裴氏黎蓉說，除了學校的課業外，對於母國文化的認識也是很重要的，因此自己非常重視文化傳承，平時在家都會用越南語跟阿仁溝通，在暑假期間也會讓阿仁回越南，學習用越南語和外婆互動聊天，並安排到越南學校上課，希望透過實際的生活接觸，讓阿仁能飲水思源不忘本，也更認識越南文化。

國泰公益集團將公益慈善與企業永續結合，以實際行動來實踐永續的「氣候、健康、培力」三主軸，同時結合遍及全省、綿密的國泰志工網絡，只要社會上有任何需要的地方，就有國泰志工來協助與關懷，落實給人幸福、助人圓夢的公益理念。

國泰金控暨各子公司主管們在11月23日參與台北愛心環保義賣園遊會，與設攤國泰志工們合影，並號召民眾消費發揮愛心。（國泰慈善基金會/提供）
國泰金控暨各子公司主管們在11月23日參與台北愛心環保義賣園遊會，與設攤國泰志工們合影，並號召民眾消費發揮愛心。（國泰慈善基金會/提供）

國泰世華 新住民 義賣

延伸閱讀

金門縣近三千位新移民 今辦移民節活動展現多元文化

台中市府推動新住民照顧創佳績！獲內政部評鑑「特優」

國泰 一舉囊括七大獎

美國經濟續強 這檔多重平衡型基金卡位股債雙行情

相關新聞

遠雄人壽積極響應政策 獲頒金管會三大獎項肯定

金融監督管理委員會舉行2024年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮，遠雄人壽獲頒「微型保險業務績優獎」、「微型保險身心...

櫃買中心30周年專區 呈現成長足跡

櫃買中心（Taipei Exchange）自83年11月成立至今已達30年，30年來，櫃買中心以「經濟活力的推手，成功企...

凱基證券以行動支持弱勢 陪伴身心障礙院生出遊圓夢

凱基證券以永續金融為使命，持續推動「與弱勢共好、與環境共生」兩項目標，員工支持志工活動蔚為風氣，並積極參與凱基慈善基金會...

富豪戶資產配置「買股減債」 海外債終結連五升

金管會統計至今年10月底，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆3,214億元，月增446億元，富豪戶資產配置版圖...

一銀 財管規模稱霸

國銀富豪戶財管業務，首見行庫戰勝民營。據金管會以管理資產規模（AUM）排名，今年10月底，第一銀行AUM達2,165億元...

華南永昌論壇 聚焦產業趨勢

華南永昌證券近日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，為機構投資人提供最新產業趨勢與企業動態。華南永昌證券認為，聯準會（Fed）9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。