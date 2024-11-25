國泰攜伊甸基金會與國父紀念館 舉辦園遊會、專款用於關懷新住民二代

暌違三年，由國泰公益集團（包括國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會、國泰建設文教基金會）攜手財團法人伊甸社會福利基金會、國父紀念館於11月23日共同舉辦第八屆「樹造幸福，伊起傳愛」愛心環保義賣園遊會，在國父紀念館戶外中山文化園區展開，義賣所得全數專款用於「新住民二代多元智慧培力」專案，為新住民二代學童、青少年培養自信、勇氣與多元文化優勢，當日義賣所得逾114萬元。

國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢致詞時表示，國泰公益集團長期舉辦愛心環保義賣園遊會有三個意義，第一是發揮愛物惜物，實踐永續；第二是企業永續是長久營運關鍵，公益也是要永續經營，就如同國泰金控董事長蔡宏圖勉勵每位同仁「對的事情，繼續做就對了」；第三勉勵新住民二代不要忘記自己的母語，對未來職涯發展一定有助益。

參與這次設攤企業涵蓋霖園集團旗下各公司，有國泰金控暨子公司、國泰建設、國泰飯店觀光事業、伊甸基金會及新住民家庭，以及政府部門的台北市政府警察局共同參與，累計逾70個愛心攤位；與會貴賓包括主辦單位的國父紀念館館長王蘭生、伊甸基金會副執行長何天元、國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰慈善基金會總幹事王麗秋、國泰世華銀行文教基金會祕書長紀培玉、國泰建設文教基金會總幹事陳佳延；而國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰投信董事長張錫、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽執行副總經理林昭廷、國泰世華銀行資深副總經理周衛華、國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰產險資深副總經理陳欽榮、國泰飯店觀光事業之和逸飯店Cozzi Blu桃園館副協理俞尹雯等一同響應，關注新二代，參與的國泰志工逾500人，現場參與民眾更高達6,000人以上，為當日東區商圈增添公益氛圍。

伊甸基金會副執行長何天元提到，感謝國泰公益集團的熱心公益，舉辦愛心義賣會，將販售所得全數支持伊甸新住民服務，也長期關注「新二代多元培力課程」，成為新二代學員學習上最堅強的依靠。此外，盼前來參與的民眾，藉此了解不同的異國文化，打破以往的刻板印象，一起

打造共融、共好的社會

國泰人壽慈善基金會自2005年即啟動新住民關懷計畫，2010年與伊甸基金會開始合作辦理多元智慧培力課程，關注新二代的教育，近年更結合永續理念，例如今年課程結合環境守護、生物多樣性等，讓新二代可以建立生態保育觀念，還以行動來實踐環境保護。今年義賣園遊會現場，除霖園集團旗下各企業、同仁捐贈多樣化愛心物資來義賣，國泰志工們的創意和活力則讓攤位內容包羅萬象，其中近年來國人最關心的反詐騙、健康促進等議題，國壽攤位特別規劃設計成互動遊戲，讓參加民眾能從遊戲過程獲得反詐拒毒觀念，及培養每日步行7,500的健康習慣。

此外，新住民家庭也展現多元文化特點，現場準備東南亞的異國料理，有越南燒烤豬肉拌米粉、泰式奶茶、菲律賓年糕等異國美食以及二手義賣、多元文化互動遊戲等讓民眾能享受美食也可以認識東南亞文化習俗，而新住民更帶來精彩泰國舞蹈表演，為義賣園遊會拉開序幕。就讀國小四年級的新二代阿仁當日在義賣園遊會上忙著義賣家鄉味，他接受多元培力課程服務已經三年了。阿仁從小由母親獨自撫養長大，個性較害羞、內向、缺乏自信，也很少與他人交流互動，母親為讓孩子有更多元的學習機會，於是報名參加課程。「阿仁參加課程後，真的改變很多。」母親裴氏黎蓉感到十分驕傲，裴氏黎蓉說，除了學校的課業外，對於母國文化的認識也是很重要的，因此自己非常重視文化傳承，平時在家都會用越南語跟阿仁溝通，在暑假期間也會讓阿仁回越南，學習用越南語和外婆互動聊天，並安排到越南學校上課，希望透過實際的生活接觸，讓阿仁能飲水思源不忘本，也更認識越南文化。