遠雄人壽積極響應政策 獲頒金管會三大獎項肯定

金融監督管理委員會舉行2024年度保險業配合政策推動各項業務頒獎典禮，遠雄人壽獲頒「微型保險業務績優獎」、「微型保險身心障礙關懷獎」及「六大核心及公共建設投資競賽專案投資組」三大獎項成績亮眼，備受主管機關肯定。

遠雄人壽長期關懷社會弱勢族群，連續9年以捐贈微型保險費方式，守護弱勢民眾，並且連年擴大扶助範圍，對象從一開始對經濟弱勢家庭與婦幼的關懷，到後來擴及身障族群及癌友、犯罪被害人等。自2014年起至2023年年底，微型保險累計捐贈3,400萬元、累計受惠被保險人超過13萬人次。此外，為提升微型保險的覆蓋率，針對非都會區以及社會扶助資源相對較缺乏的小型社福機構，指派專人親自解說宣導，以期成為弱勢族群最堅強的後盾，也因此今年再度榮獲「微型保險業務績優獎」及「微型保險身心障礙關懷獎」的殊榮。

在維護保戶權益及兼顧投資風險的前提之下，遠雄人壽於投資國家重要產業與公共建設方面精心布局，並且力行永續金融策略，積極參與政府六大核心戰略產業與公共投資，包括太陽能電廠、大巨蛋園區、再生能源等公共投資，2023年針對ESG主題投資的總金額，達新台幣232.92億元。遠雄人壽以實際行動支持社會、環境等永續發展產業，希望透過企業的作為，讓居住的家園環境變得更永續，也因此今年再度獲頒「六大核心及公共建設投資競賽專案投資組」。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，公司始終抱持回饋社會的初衷，對於響應政府政策不遺餘力，長期以來持續推動各項金融友善措施，並著力於永續投資，因此今年再度榮獲主管機關多項獎項肯定，未來也將持續協助台灣產業發展，並且提供經濟弱家庭保障與關懷，落實普惠金融精神，成為實踐永續經營的標竿企業。