國內唯一航太防衛主題ETF 元大航太防衛科技00965 11/26上市掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國內唯一全球航太防衛主題「元大航太防衛科技」（00965），預計於11月26日上市掛牌，相關資訊11月25日於ETF申購買回清單進行揭露，追蹤指數成分股將高度參與現階段全球國防預算屢創新高、維護區域安全需求提升下的產業高需求趨勢，反映不同於純粹科技股指數的報酬表現。

00965 11月26日掛牌參考價為前一營業日結算淨值，ETF淨值、成分股權重、與前日已發行單位差異數等資訊，則是自掛牌前一營業日起進行公告，未來在台股交易時間亦可同步查詢即時估計淨值，提供投資人交易前評估淨值與市價間的折溢價狀況。

針對近期市況，川普勝選後美國航太防衛概念股受五角大廈人事案、以及政府效率部(DOGE)不確定性影響，據彭博資訊，iShares美國航太與國防ETF(ITA)自11月11日歷史高點回檔約4.5%。元大航太防衛科技(00965)ETF研究團隊對此分析，短線訊息面並不改變美國國防預算由全球區域穩定需求所驅動，且預算規劃須反映通膨對實質購買力的影響，因此大規模削減預算將面臨現實考驗，仍看好全球防衛需求將支持預算持續支出，帶動產業表現機會。

從長期持有角度，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算可望持續創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命週期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處。

目前00965為國內唯一全球航太防衛主題ETF，追蹤指數走勢與全球國防預算增減具相關性，並高度反映相關產業營運預期變化，具有與純粹科技股指數不同的報酬與波動表現，成分股股涵蓋全球，也能有效分散單一市場波動對ETF淨值之影響。投資人除了著眼於長期成長性，也可適時觀察其與訊息面的連動表現，以更熟悉指數表現，靈活掌握交易及配置機會。

ETF 淨值 航太

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