元大航太防衛科技ETF自11月26日起 掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，元大投信募集發行的元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金（00965）受益憑證，11月26日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，追蹤全球航太與防衛科技產業中具代表性企業的表現，指數成分證券以市值、流動性條件並符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組之條件進行篩選，亞太區及美歐區各25檔，區域權重上限各50%，採經調整的市值加權方式計算，最終成分證券共計50檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達173檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。