證交所與碳交所攜手推動碳中和專業認證與減量額度交易平台

為響應世界交易所聯合會（WFE）2024年「氣候倡議敲鐘」活動（Ring the Bell forClimate），以及實現臺灣2050淨零排放的願景，臺灣證券交易所積極推動永續金融教育，11月18至22日與碳交所攜手推動ISO 14067「碳足跡查證員」與ISO 14068-1「碳中和訓練」訓練課程，與國際最新減碳趨勢和標準接軌，培養碳管理人才，協助企業達成碳中和目標，進一步提升臺灣在全球減碳行動中的參與和貢獻度。

此外，為鼓勵企業參與減碳，臺灣證券交易所前於10月21日參加國內「減量額度交易平台啟動典禮」，由董事長林修銘親自出席，其於致詞時表示將全力支持全球及國內碳減排的各項努力，推動企業減碳，實現綠色經濟轉型，期能透過公平、透明、安全的國內減量額度交易平台，提供企業經濟誘因，為我國淨零轉型注入關鍵減碳量能。

WFE今年響應聯合國氣候峰會(COP29)，舉辦「氣候倡議敲鐘」活動，臺灣證券交易所共襄盛舉，並藉此呈現臺灣因應氣候變遷之各項努力成果；除持續加強企業永續發展資訊的揭露，推動綠色金融商品的發展，更鼓勵企業積極參與碳中和專案，透過透明、公平的交易機制，期能促成更多企業投入低碳轉型，共同實現2050淨零排放目標。未來證交所也將持續推出更多永續發展專案和環境教育活動，確保臺灣在永續發展和碳減排領域走在國際前端。