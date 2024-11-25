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防詐 信用卡條款納警示帳戶
政府強力打詐，行政院打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」將在十一月底上路。金管會提前於上周發函，要求銀行業配合協助，多家銀行信用卡明年條款納入警示帳戶，防止信用卡成為盜刷詐欺破口。
彰銀、中信銀、永豐銀明年的信用卡條款，都增設警示帳戶，納入可以拒絕業務往來或停止持卡人使用信用卡的限制，包括只要持卡人信用卡銷帳編號、也就是信用卡帳戶經通報為警示帳戶。
中信銀明年信用卡約定條款納入警示帳戶定義，只要信用卡銷帳編號被通報為警示帳戶，最重會遭到暫停使用信用卡權利。
永豐銀則增訂不僅是警示帳戶，如果被法院、檢察署或司法警察機關通報為衍伸管制帳戶或告誡戶，導致無法使用永豐銀帳戶自動扣繳信用卡帳款，將無法繼續使用該卡提供的消費回饋。
彰銀也將「警示帳戶」以及「詐欺犯罪危害防制條例」納入最重可以停卡的條例中。
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