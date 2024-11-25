新聞眼／公股金控轉投資子公司 看守董總變常態 阻營運

公股金控轉投資的子公司，董事長、總經理和董事會屆期卻未改派，目前已知有近十家之多，除了被質疑有公司治理的問題，也令人憂心在公司經營高層懸缺太久情況下，恐衝擊公司的發展策略規畫，因為現任董總處於「看守」狀態，根本不敢作進一步的規畫。

目前公股高層人事的決策，財政部可說是「橡皮圖章」，名單由府院交下來之後，財政部再做「文書處理」。府院高層獨攬人事大權並非新鮮事，但人選一拖好幾個月、甚至超過半年，恐怕就太離譜了。

公股金控最常被外界質疑的，就是除了銀行之外的其他子公司動能引擎，怎麼做都做不起來，倘若連這種經營管理的高層人事屆期重新派任，都要一拖再拖，未確定任期的董總因為無法確認是否續任，根本不敢投入新的營運規畫，如此一來，經營管理怎可能會有競爭力可言？

公股金融圈這種高層人事改派被嚴重拖延的後遺症，也會影響對外引才成效；過去就曾發生公股金控擬向民營金融業網羅高階主管，結果因為等待「上面」核可太久遲無下文，最後告吹。

對這些已屆期多時的公股事業機構，公股圈先前傳出人事的改派會「一起調整」，但現實的情況卻並非如此，仍可見公股金控旗下個別較有「政治背景」的子公司董座新人事派令單獨執行，為何有差別待遇？公股金融圈都心知肚明。

最明顯的案例就是先前爆發的台灣金聯董事長換人爭議。台灣金聯董事會尚未屆期，但董事長施俊吉提前被換掉，結果新上任的董事長呂政璋因外界爭議太大，才三天就「被請辭」，相較於許多已屆期但新名單派不出來的公股事業機構相關人事一拖再拖，府院對特別欽點的人選個別出手結果是立即出包，兩相對照之下，府院在人事決策上的邏輯實在令人質疑，而之後千呼萬喚始出來的名單究竟如何？也更耐人尋味。