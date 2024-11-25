公股金控子公司 高層難產

公股金融圈人士透露，多家公股金控旗下子公司的董事長、總經理任期早已屆滿，但因為府院決策高層遲遲沒有決定人選，導致人選改派嚴重受阻，早已屆期的董、總和董事被迫一再延任，造成公股金控的公司治理遭外界質疑。

據了解，華南金、第一金、兆豐金、合庫金等四家公股金控的子公司都有這類問題，至於子公司的類別包括證券、保險、投信、資產管理、創投等。

公股金融圈人士說，賴政府五月上任，八家公股金控、銀行董事長和總經理的人事在今年八月決定，原本子公司的董、總，以及已屆期的子公司董事會改派應該隨後就要進行，且當時這些子公司相關人事早已屆滿好幾個月，如今都已接近十二月了，從董事會的新名單，到董、總的新人選都派不出來。

據指出，多家公股金控旗下子公司董事會早在今年六月就已經屆期，但拖到現在還沒改派，甚至還有子公司的董、總和董事會早在三月就已到期，如今延任到十一月還沒有下文，這已經挑戰金管會對公司治理的三年一任董事會任期制的規定。

公股人士表示，金管會規定的董事會任期，主要是針對上市櫃公司，而上市的是公股金控，並非旗下的子公司，因此不至於構成違反公司法。不過，也有其他公股人士認為，就算這些子公司沒有上市，但這種任期已經屆滿，還繼續延任近半年，也真的很奇怪。

不僅如此，公股銀行近幾年來面臨退休潮，副總經理離任後的改派，也有牛步化的情形，導致高階管理人事青黃不接、人手不足，也對銀行的經營管理造成問題。

一位公股圈人士私下說，現在所有的人事權都抓在府院手上，財政部根本沒有派任的權利，公股金控或銀行也只能望穿秋水、苦等府院的指令下來。另據了解，先前的台灣金聯董事長改派呂政璋引發的爭議，也可能引發公股金控子公司的人事持續拖延，因為決策高層對相關人選只會更謹慎，避免再度「出包」。

財政部官員則回應，公股金控旗下子公司的董、總和董事會，若任期屆滿之後接任人選和董事會新名單尚未定案，則將由現任者續任，人選一定案，就會進行改派；官員也指出，公股金控、銀行的董、總和董事會改派，都有依照公司法規定的期限內進行，並無違反公司法規定。