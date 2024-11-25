國銀富豪戶財管業務，首見行庫戰勝民營。據金管會以管理資產規模（AUM）排名，今年10月底，第一銀行AUM達2,165億元，奪下財管王，擠下中信銀的2,108億元，雙方差距57億元。

一銀是2021年9月開辦，與中信銀2020年底開辦，足足晚了九個月，終在近三年半後，戰勝素有「財管王」盛名的中國信託商銀，這也是首見公股行庫在財富管理業務上，壓過民營銀行。

第一銀行今年前十月資產管理規模大增49.8%，居前四大之首，合庫銀增加36.7%、兆豐銀成長24.5%，中信銀僅20.7%，顯示公股行庫AUM高成長。

銀行圈認為，行庫中小企業主多，尤其第一銀行是中小企業放款市占9%居首，龐大的中小富豪企業戶就是潛在客群，加上第一銀財管顧問團隊強、策略又靈活，一步一腳印終奪冠。

據統計，10月底第一銀行AUM達2,165億元，月增83億元居首，中信銀2,108億元，月增13億元，老三兆豐銀2,049億元，增12億元。