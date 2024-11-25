富豪戶資產配置「買股減債」 海外債終結連五升

金管會統計至今年10月底，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆3,214億元，月增446億元，富豪戶資產配置版圖中，配置海外債占比從高峰滑落到13.4%、終結連五升，基金占比反續刷高。

數據顯示，10月底富豪戶配置存款占比，續降至47.7%的逾兩年低點，已連半年走低，顯示富豪戶資金正從存款出走，持續流向風險性資產。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，10月下半個月，川普當選機率大升，債券殖利率大彈、價格破底，讓滿手海外高息債富豪戶縮手、陷入觀望，資金轉向有利基的股票型基金、結構型商品操作。

國銀承辦高資產客戶財管業務概況 圖／經濟日報提供

11月初川普確定當選，選後讓市場反彈一周，隨後又因川普政策讓市場陷入修正，讓市場逢低買點浮現，惟川普2.0的高關稅恐推升通膨，影響降息幅度，料11月富豪戶傾向「買股、減債」，海外高息債熱度降。

市場看美10年債殖利率波動區間已上移到4%至4.5%，該主管說，除非彈到5%「出現價格超跌」，才會讓富豪戶回頭撿便宜。

金管會統計至10月底，富豪戶資產配置版圖中，存款占比降到47.7%的27個月低點，月減0.2個百分點已連半年走低，顯示降息預期強烈，讓富豪戶資金撤守存款。

配置債券從上月13.5%高峰滑落到13.4%，月減0.1個百分點，終結連五個月走升，配置基金反向增加到14%、月增0.1個百分點，連五個月超過債券，呈現「基金增、債券減」的此消彼長態勢，顯示富豪戶對海外債縮手觀望。

銀行局副局長林志吉說，市場降息預期下，富豪戶資金從存款移往固定收益類商品配置。拉長一年來看，配置存款、保單占比大減3.5、1.7個百分點，基金、債券則大增2.3和2.5個百分點，顯示市場利率升降，對富豪戶資產配置影響甚鉅。

另一家銀行主管表示，存款增減除了利率環境改變外，也涉及各銀行開發新戶強度，及舊戶維護或滲透多寡。

金管會是在2020年7月起陸續核准本國銀行開辦高資產客戶財富管理業務，如今該業務邁入第四年，總資產規模已攀升到1兆3,214億元，是剛開辦該項業務、2021年底資產規模2,077億元的近6.4倍，顯示各銀行爭搶富豪戶大餅。