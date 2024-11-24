獨／角力激烈 公股金控旗下子公司高層人事再傳難產

公股人事擺不平，公股金控旗下子公司人事再傳難產。公股金融圈人士透露，公股金控旗下的多家子公司董總早就已經屆期，但因為各路人馬角力激烈，使府院的決策高層遲遲沒有決定人選，導致改派嚴重受阻，早就已經屆期的董事長和董事會的全體董事，只能夠一再延任，也使得公股金控的公司治理直接面臨公司法的挑戰。

目前已知，這些公股金控旗下子公司新人事難產的情況，不只是3年1任已屆期的董事長跟總經理，包括全體董事會的董事成員也未能改派，而且發生這些問題的金控子公司，遍佈在包括華南金、第一金、兆豐金、合庫金這四大公股金控，每家公股金控旗下都有子公司發生這類問題，子公司的種類包括證券、保險、投信、資產管理、創投等都有。

公股金融圈人士指出，賴政府五月正式上任，8家公股金控跟銀行董事長和總經理的人事在今年八月決定，原本子公司的董總，還有已屆期的子公司董事會改派應該之後就要進行，而且當時這些子公司早就已經屆期好幾個月，結果沒有想到持續都已經要到12月了，到現在董事會的新名單，還有董總的新人選還派不出來。

據了解，多家公股金控旗下子公司董事會根本就已經在今年的6月屆期了，但是一直拖到現在還沒有改派，許多子公司的改派拖延快半年之外，甚至還有子公司的董總和董事會，早在今年3月就已到期，結果一路延任到11月了，到現在還沒下文，這已經挑戰金管會對公司治理的董事會任期制的規定。

有公股人士對此指出，金管會所規定的董事會任期，主要是針對上市櫃公司，而身為上市櫃公司的是公股金控，並非旗下的子公司，因此應該還不至於構成違反公司法的問題。

不過也有其他公股人士認為，就算這些子公司本身不是上市櫃公司，但是這種任期明明已經屆滿，還繼續延任快半年時間，也真的很奇怪。

此外，公股銀行近幾年來也面臨退休潮，退休副總離任之後的改派，亦有牛步化的情況，使高階管理人事青黃不接、人手不足，也對銀行的經營管理構成問題。

一位公股圈人士私下坦言，現在所有的人事權都抓在府院的手上，財政部根本沒有派任的權利，公股金控或銀行也只能望穿秋水、苦等府院的指令下來。另據側面了解，先前的呂政璋事件，也對公股金控子公司的人事決定，造成繼續拖延的衝擊，現在可能要拖到12月，尤其人選上決策高層要再重新檢視，避免再度「出包」。

財政部方面則回應，公股金控旗下子公司的董總和董事會，若任期屆滿之後仍接任人選和董事會新名單尚未定案，則將由現任者續任，人選一定案，就會進行改派；官員也指出，公股金控、銀行的董總和董事會改派，都有依照公司法規定的期限內進行，並無違反公司法規定。