兆豐 創新信託查詢服務

甫榮獲金管會信託2.0第三期評鑑「最佳信託獎」、「信託結盟獎」首獎及「安養信託獎」績效優良銀行的兆豐銀行，除展現信託專業，獲得主管機關及客戶肯定外，為進一步保障信託資產並提供客戶便利性，持續系統升級與服務優化，更創新推出整合式信託網銀查詢服務。

兆豐銀行副總經理陳建中表示，為提供友善金融服務及落實公平待客，並防堵獨立服務網資安風險，兆豐銀行創新開辦整合式網路銀行安養信託及員工福利信託查詢服務，只要與兆豐銀行簽訂信託業務的委託人，即可透過網路銀行查詢信託財產、交易明細及損益情形，包含交付金錢、有價證券及特金信託等資料。

若為非本行客戶或尚未開通網路銀行，亦可透過相關申請後於線上查詢信託資訊，便利客戶了解信託資產狀況。尤其對於因不同信託目的及受益人需要而簽立多張信託合約的委託人，大大提升信託資產管理的便利性，舉例來說，某安養信託客戶辦理自益信託、同時辦理他益安養信託照顧親友，並且為某上市櫃公司員工持股信託參加人，則可於個人網路銀行信託查詢中查詢到三份信託之財產現況。

信託2.0開辦以來，兆豐銀行在安養信託、資產傳承及員工福利等信託積極推廣與創新，滿足客戶各項金融服務需求，例如去年推出「幸福預守」預開型安養信託優惠專案，協助高齡者為自身財產預做準備，獲得客戶認同，據信託公會資料，兆豐銀為去年預開型安養信託累積量前三大。

而為確保安養信託客戶資產保全，兆豐銀行提供「信託專戶進扣帳」手機簡訊、LINE及行動銀行App的推播機制，提醒委託人查看安養信託金流，確認受託銀行是否依約管理，達到資產專款專用的目的。同時，兆豐銀行於去年6月正式啟用金融FIDO服務，成為全台首家推出無密碼身分驗證服務的銀行，讓高齡客戶可以不需再記憶複雜的密碼，客戶可透過雲端櫃台以金融FIDO認證申請電子綜合對帳單。

台灣明年將邁入超高齡社會，高齡者除須面臨身心照顧問題，亦須防範詐騙集團對財產的覬覦與投資詐騙的風險，影響退休生活品質。為守護高齡及身心障礙者資產，兆豐銀行將持續鼓勵高齡及身心障礙者辦理安養信託，並協助客戶規劃資產傳承信託，未來將持續關注相關議題，利用金融科技加強資產保全，落實推廣信託金融友善服務。