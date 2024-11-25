凱基壽 奪企業永續雙獎

凱基人壽再度榮獲「TCSA台灣企業永續獎」雙獎肯定。從促進新住民語言平權、普及金融知識、培力多國語言通譯員等面向開創新住民友善服務，獲頒「社會共融領袖獎」，另凱基人壽與台灣最大連鎖健身產業結盟，以健康生態圈的概念融入客戶生活中，鼓勵客戶透過運動健身達到健康幸福的人生，榮獲「創新成長領袖獎」。

台灣新住民及新二代已突破百萬人，內政部「新住民生活需求調查」指出，新住民最需要語文協助與保障就業權益。凱基人壽前瞻多元共融議題，攜手「台灣新住民家庭成長協會」，開金融業先河導入「通譯員多國語言口譯服務」，協助新住民跨越語言障礙，提供保險保障建構財務安全網；製作多國語言保戶重要權益提醒與保險知識影片，消弭保險資訊落差維護其權益；並為通譯員量身訂做「金融知識與防詐課程」，守護更多新住民避免成為金融弱勢或詐騙目標。

凱基人壽更進一步輔導通譯員報考壽險業務員證照，為新住民拓展同工同酬的就業機會。凱壽一路來始終秉持「以人為本、關懷社會」的理念，致力於讓多元族群能安心在台寫出生命新篇章，除了發展跨族群服務，為弱勢者建立支持系統外，更進一步使受助者也能轉變為價值創造者。

作為壽險公司，凱基人壽不僅僅為降低人生風險提供多元的保險保障與規劃服務，更積極連結健康管理議題，致力在疾病前就為保戶提供全面的健康守護。凱基人壽秉持「致力於您的幸福人生」企業價值，與全台第一大健身連鎖品牌「世界健身俱樂部（World Gym）」攜手合作，將「保健醫護」相關理念導入至凱基人壽健康生態體系之中，整合線上數位平台與線下異業通路創造保險服務差異化，提供客戶便捷的互動管道與多元體驗，滿足客戶的保險與健身所需，讓保險結合預防醫學，從事後理賠走向事前健康促進與風險預防，獲得評審青睞頒發「創新成長領袖獎」。

凱基人壽今年以來，不僅在國內屢獲各評鑑獎項肯定，也在國際評比當中屢獲佳績。展望未來，凱基人壽將以ONE KGI，協助客戶進行多元規劃，提供更完善的保險服務。