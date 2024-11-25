玉山 挺微型保險獲表揚

玉山銀行連續三年榮獲金管會「微型保險暨小額終老保險競賽」微型保險輔助組肯定，肯定長期致力推動普惠金融，以具體行動關懷社會，協助弱勢民眾投保微型保險。

為扶助弱勢族群獲得基本保險保障，玉山銀行今年度除了攜手台南市政府與南山人壽、雲林縣政府與凱基人壽持續擴大微型保險安全守護網，更將保障面向由人身保險擴展至財產保險，與彰化縣政府及南山產物保險合作，捐贈業界首張財產保險微型保單-火災不便費用保險。

火災事故的發生除了造成建物本身的毀損外，後續的災後處理與應變，往往也會對經濟弱勢族群的生活造成許多不便與困難，此時財產微型保險所給付的火災不便費用保險金即可成為急難救助金，提供受災保戶及時的援助，以解決臨時住宿、飲食等燃眉之急，為弱勢家庭提供更全面的保障。

此外，玉山於過去兩年攜手台南市政府與南山人壽、花蓮縣政府與中國人壽共同推廣微型保險，提供保戶因意外傷害所造成的身故及失能保障，在發生急難變故時，得以運用保險金分擔經濟支出壓力，協助度過艱困時刻，讓生活維持正常運作。未來，玉山也將積極以具體行動讓金融服務更貼近每一個族群，打造無障礙的金融服務。

玉山財富管理專家團隊提供專業且公平友善的金融服務，除了運用保險產品發揮風險轉嫁、醫療照顧、資產保全等價值外，也積極結合多元且創新的信託業務，並榮獲金管會信託2.0計畫評鑑「信託業務創新獎」。

玉山堅信ESG是企業長久經營不可或缺的一環，持續以社會共榮、金融平權及顧客價值思維透過積極作為發揮金融正面影響力。