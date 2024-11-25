專家教你保／單身族安心享退 投保三重點

光棍節後才發現比血拼更重要的事是財務規劃。全台30歲以上單身比例愈來愈高，根據內政部統計，若加上離婚、喪偶者，全國單身人口數已突破650萬人。國發會最新人口推估報告也指出，因不婚不生人數增加，加快高齡少子進程，人生下半場得靠自己提前規劃，才能確保財務永續。在此提供三個簡單又實用的方法，讓單身族安心享退。

單身壯世代三大財務需求與對應的財務規劃工具 圖／經濟日報提供

一、「安」心保障，減少未來風險。隨著年齡增長，健康風險也隨之增加，醫療技術雖然進步，但健保卻無法完全覆蓋所有的治療費用，萬一發生如癌症等重大疾病可能成為經濟生活隱憂。建議單身族可考慮補強帳戶型終身醫療或長照險；若擔心生活可能無法自理，還可考慮「保險金信託」，由受託銀行支付醫療費用，減少對親友的依賴，甚至可事前預立醫療決定書，為自己善終醫療做好安排。

二、「穩」定金流，讓退休生活無憂。高齡化人口增加，依賴社會保險或職業退休金來支撐老年生活可能面臨挑戰。因此，提早做好退休規劃至關重要，年金或還本型壽險即是退休時可獲得穩定金流的工具，不但年年有保險金可領回，保險契約的變更和提領都會有專人審核把關，也增加了資產保護，降低被詐騙的風險。此外，也可考慮建立「安養信託」，事前規劃養老金用途，並藉由意定監護契約，老後若失去行為能力時，由自己信賴的意定監護人協助管理財產並運用於養老生活。

三、「傳」承無憂，依你所願。依現行法律，在沒有配偶和子女的情況下，當法定繼承順位上的人較早離世時，財產最終可能上歸國庫。若想將財產留給指定的親友，建議提前做好規劃，購買人壽保險可指定受益人，確保財產按照自己的意願分配。若有較為複雜的資產如房地產或股票，也可搭配「遺囑信託」，生前將相關財產安排好，離開時即可依照信託約定，將財產留給所愛的人。

人壽保險不僅能提供基本保障、讓資產多一層防詐防護，還能透過指定受益人功能，依照個人意願安排退休金和遺產傳承。若需使用信託或法律工具做財務規劃，建議要考慮所需的時間和費用，及早委託可靠的專業機構或人士來協助，讓單身族幸福享退、身後也能持續照顧重要的親友。（本文由台灣人壽營運規劃部部長韓敬怡提供，記者齊瑞甄整理）