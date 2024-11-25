退休金算盤／海外債+股票基金 滿足雙重需求

高資產族群也許光是存款利息收入，就豐厚到足以支應退休生活需求，但是追求資產增值以備不時之需，讓退休的經濟安排可以更有餘裕、更多選擇，會比守著存款息更好。60歲的李先生就是如此，經過銀行協助調整退休理財規劃後，雖然每月可用現金和調整前不相上下，但卻多出一塊有機會繼續增值的投資資產，讓李先生的身家有機會隨著長壽而增值。

李先生是生技公司副總經理，原想65歲退休，但因內部組織問題，突然決定現在提早退休。突如其來的生涯變化，讓李先生不得不先憂心財務安全，所幸自65歲起可領勞工退休金加計勞保老年年金每月約有新台幣5萬元。 由於李先生的資產都是存款，包括台幣與美元，突然退休加上美國聯準會（Fed）9月啟動降息，可能步入降息循環，因此他找上遠東銀行幫助他重新規劃資產配置，調整退休理財。

李先生的退休理財規劃建議 圖／經濟日報提供

遠東銀行產品開發部部長高宇宏指出，李先生過去理財相當保守，資產都是存款，沒有任何投資。總計有新台幣200萬元及50萬美元定存，近幾年美國鷹派升息、銀行常推高利定存，因此存款息不錯，但隨著Fed啟動降息循環，依賴美元定存息收，未來降息就會使收入減少，進而降低退休生活品質。

另外，高宇宏表示，健康或醫療相關支出通常會隨著年齡增長，為避免將來可能突發大額支出影響，除了創造現金流之外，也需要同步追求資產增值以因應不時之需，且若資產如預期增值也可增加旅遊等休閒活動支出，享受樂齡退休生活，所以財務規劃上先以滿足每月現金流優先，其次為資產增值。

高宇宏建議，李先生原本靠存款利息加上勞退勞保年金可有每月約10萬元可用，因此調整後也以每月有10萬元可用為目標，首先台幣200萬元定存保留為緊急預備金，50萬美元定存則是重新配置，劃分為三筆，其中20萬美元投入月配級別的全球非投資等級債券基金，預估配息率約7%，每月配息約1,167美元。10萬美元投入20年左右到期的美國政府公債或高信評投資等級公司債，預估配息率約4%，每年可領取債息約4,000美元。

高宇宏表示，雖然海外債多為每半年配息一次，但以長期規劃角度來看，依舊提供約當每月333美元的現金流入，且債券持有至到期日若無違約事件即返還面額的特性，更有利於掌握未來資金狀況，對日後規劃也更有彈性。經過調整，李先生每月可有1,500美元的息收，換算約有台幣5萬元左右，加計勞退勞保年金則每月合計有約10萬元。

其餘20萬美元投入全球股票型基金，追求資產增值，假設全球股市長期的年化報酬率大約8%，20萬美元投入全球股票型基金九年後，即有機會成長為價值40萬美元左右；即使年化報酬率不如預期、約5%左右，十年後也有機會增值到32萬美元左右，讓李先生有穩當現金收入外還有資產增值，對於提升未來退休品質有一定助益。