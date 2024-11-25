保險小百科／重大燒燙傷 給付分兩種

大部分意外險中，會附加重大燒燙傷給付條款，針對符合重大燒燙傷的被保險人給付「重大燒燙傷保險金」。重大燒燙傷多為一次性給付，又分「定額給付」和「分級給付」兩種。其中「定額給付」即符合條款中燒燙傷條件，不論嚴重程度，皆理賠一定額度，通常為主約保額的25%；而「分級給付」則是要按照燒燙傷的嚴重度和面積，計算給付比例。

多家保險公司針對「重大燒燙傷」定義為，二度燒燙傷面積大於全身20%、三度燒燙傷面積大於全身10%，或顏面燒燙傷合併五官功能障礙者，亦即符合現行全民健康保險重大傷病定義中歸類為重大燒燙傷者，且重大燒燙傷範圍按國際疾病分類標準。需注意的是，燒燙傷體表面積只有二度以上才會列入計算，所以要符合「重大燒燙傷面積20%以上」程度並不容易。在保險選擇上，保障範圍能「涵蓋較低的燒傷面積」及「燒傷面積50%以下給付倍數較高」的商品較有優勢。