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小額終老險 富邦異軍突起

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

政府因應超高齡社會來臨，推動小額終老政策性保險，金管會最新統計，截至今年8月底止，已有17家壽險業者開辦小額終老保險，有效契約件數達114.9萬件，較2023年同期100.4萬件成長14.5%，但若從新契約件數及保費收入觀察，雙雙呈現一成以上年減幅。主因可能為2023年5月放寬小額終老保險保額上限等規定後，催動一波買氣，墊高比較基期。

而據金管會也公布，去年銷售最佳的前三大保險公司，依序是中華郵政、南山人壽與國泰人壽，富邦人壽則在今年前八月異軍突起，衝至第二，國泰人壽則拿下今年前八月的第三名。

壽險業者指出，小額終老保險是終身壽險的一種，可提供被保險人身故或完全失能時的保障，保障期間為終身，並可附加1年期傷害保險附約，增加因意外傷害事故所致死亡或失能保障，此商品含括高CP值、保費便宜、門檻低、免體檢、終身保障等五大好處，且0歲起可投保，最高承保年齡至84歲。

壽險業者提醒，投保小額終老險要留意，第一，各家保險公司保費略有不同，繳費年期至少要六年以上，最高承保年齡規定「投保年齡加繳費期不得超過90」；第二，小額終老險在投保的前三年，被保險人若身故僅能退還所繳總保費的1.025倍，因此要繳費到第四年後才會有足額保障。

第三，不得有增額或加倍給付設計，並以承保單一保險事故為限；第四，小額終老保險最高保額90萬元，對於主要負擔家中經濟者的保障而言明顯不足，因此建議民眾投保時，可透過醫療險與重大傷病險規劃來轉嫁自費高額醫療花費。

保費 保險 壽險業

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