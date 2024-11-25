壽險微型保單 達成率近九成

為守護弱勢民眾，金管會自2009年起推動微型保險，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，截至今年9月底，整體壽險達成率已逼近九成，其中，凱基人壽、台灣人壽、南山人壽、中華郵政、新光人壽五家壽險達成率皆超過100%。整體有效契約人數，達到65.3萬人。

微型保險為11類經濟弱勢或特定身分族群提供因應特定風險基本保障的保險商品，商品種類包含定期壽險（每人累計保額上限50萬元）、傷害保險（每人累計保額上限50萬元）及實支實付型傷害醫療保險（每人累計保額上限3萬元）等三大類，並具有低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短（一年）、多元投保方式，如個人投保、團體投保及集體投保等特點。

2024年前九月壽險微型保單達成率前十名 圖／經濟日報提供

壽險公司設定2024年要完成1億1,923萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，截至9月底，微型保險有效契約人數達65.3萬人，總保額2,011.3億元，總保費收入1億678萬元，總達成率由7月的60.52%大幅攀升為89.55%，力拚年底達標。

進一步觀察微型保險有效契約人數，截至9月底，國泰人壽以16.8萬人占最多、提供約578億元的保障，緊追在後的是南山人壽約有11萬人、保額約333.1億元，凱基人壽則有10.1萬人、保額達304.3億元。而台灣人壽、新光人壽及富邦人壽有效契約人數分別有7.1萬人、6.3萬人、4.6萬人。

以壽險業目標達成率來看，15家壽險公司設定今年要完成1億1,923萬元的微型保險保費目標，目前凱基人壽以149.91%的年度目標達成率排在第一，台灣人壽達成率127.63%暫居第二，南山人壽達成率123.02%排在第三，第四與第五則為中華郵政與新光人壽，達成率分別為113.09%、102.82%，同樣已達成目標。其他包含元大人壽 、 全球人壽、國泰人壽目標達成率皆在七成以上。

另外，為提升微型保險覆蓋率，產險業同樣積極推展，13家產險公司設定今年要完成2,928萬元微型保單保費目標，截至9月底，總保費收入2,332.6萬元，總達成率約79.7%，其中，共有三家業者達成率超過100%，分別為泰安產達成率539.18%、兆豐產120.4%、國泰產106.1%。