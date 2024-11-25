櫃買官網30周年專區 設五大主題

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）成立至今已30年，為使外界能夠進一步瞭解成長足跡，櫃買中心特別在官網推出30周年專區，內容包含「各界賀文」、「時光走廊」、「精彩盛事」、「堅實團隊」及「富櫃榮景」等五大主題。

櫃買中心表示，自1994年11月成立至今，30年來，以「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」自我期許，戮力透過股票與債券雙核心業務，促進資本形成、扶植企業成長、協助產業創新。櫃買市場不僅為企業提供便捷的籌資管道，同時，也為大眾提供穩當的投資環境。在歷任首長及全體同仁努力下，櫃買中心已經為台灣資本市場譜出許多輝煌的歷史篇章。

為使外界能夠進一步瞭解30年來成長足跡，櫃買中心特別在官網推出30周年專區，其中，「各界賀文」是來自主管機關、櫃買中心董監事、歷任首長及周邊單位首長的祝福。「時光走廊」分為「人物」與「事件」兩個區域，人物部分包含歷任董事長及總經理；事件部分則分別回顧草創期、萌芽期、成長期、茁壯期、深耕期及躍進期等各時期重要活動。

「精彩盛事」包含30周年各種精彩活動紀錄影片，而「堅實團隊」則展現了各部門同仁的活力。最後，「富櫃榮景」包含櫃買市場介紹、亮點數據、30周年系列報導及影音迴廊等，內容相當精采。

30周年專區網址為https://www.tpex.org.tw/storage/tpex30/index.html，櫃買中心希望透過30周年專區邀請各界重溫台灣資本市場發展的歷史時刻。

櫃買中心 資本市場

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