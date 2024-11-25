櫃買馬國招商 回響大

櫃買中心配合政府新南向政策，持續推動東南亞企業來台掛牌。櫃買中心董事長簡立忠指出，相較亞洲其他鄰近證券市場，櫃買市場具有合理本益比、高周轉率及再募資（SPO）市場接受度高等特色，屬於交易相當熱絡股票市場，可協助馬來西亞中小企業籌資或資金運用更多元規劃與選擇，提供企業進入資本市場籌募資金最佳管道。

櫃買中心與安侯建業聯合會計師事務所合作，再次前往馬來西亞拜訪當地華商企業，並於吉隆坡舉辦「2024優質企業前進台灣資本市場說明會暨晚宴」，總計超過60位當地企業高階主管熱烈參與。此行亦赴檳城拜訪檳城州立法議會議長劉子健及當地企業，產業涵蓋物流、汽車零配件、家具批發及塑膠射出成型等。相互交流檳城產業及企業發展情形。

簡立忠指出，馬來西亞是台灣在東南亞地區第二大貿易夥伴，與台灣經貿關係緊密，多次造訪馬來西亞發現當地有很多經營良好且有潛力企業，截至10月底，櫃買中心主板有831家掛牌公司，其中外國企業有28家，主要營運地在東南亞的外國企業有10家，其中馬來西亞就有五家，顯示馬來西亞來台掛牌已有許多成功經驗，期望未來能有更多馬來西亞企業可藉由台灣資本市場平台，籌措充裕資金進行產業轉型升級，加速拓展營運規模並達成強化公司經營體質目標。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民表示，2024年截至9月底，台馬雙邊貿易總額已達299.8億美元，較去年同期成長超過37.5%；台灣為馬來西亞第四大進口來源國，及第六大出口市場，並為馬來西亞第八大投資夥伴，累計投資金額已高達152.36億美元。台灣的各項投資法規明確且穩定，對外商到台灣投資是一個高度保障。

KPMG安侯建業執行長施威銘表示，KPMG長期深耕東協，早在2013年成立「亞太業務發展中心」，在馬來西亞、泰國、越南、印尼等東南亞國家都有專人服務當地企業，此外，KPMG連續多屆協助經濟部「國際投資合作計畫」及「台灣投資窗口Taiwan Desk」專案，馬來西亞擁有許多優質的企業，可透過運用臺灣資本市場，連結台灣優勢站穩東協。