聽新聞
0:00 / 0:00

華南永昌論壇 聚焦產業趨勢

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券冬季產業趨勢暨企業論壇以「驢象激戰底定，市場回歸產業基本趨勢」主軸，助客戶掌握未來趨勢脈動。華南永昌證券／提供
華南永昌證券冬季產業趨勢暨企業論壇以「驢象激戰底定，市場回歸產業基本趨勢」主軸，助客戶掌握未來趨勢脈動。華南永昌證券／提供

華南永昌證券近日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，為機構投資人提供最新產業趨勢與企業動態。華南永昌證券認為，聯準會（Fed）9月降息以來，隨通膨壓力逐步下降，預期將延續降息趨勢，而美國總統大選結束後已消除部分不確定因素，股市逐步回歸基本面，後續應觀察川普提出的政策對股、匯市及產業影響。

觀察人工智慧（AI）相關企業第3季財報，台積電財報令市場驚豔並二度上修財測，半導體景氣持續看好；而美國四大雲端服務業者對AI投資力度不減，使得CoWoS、FOPLP等AI先進封測技術，以及相關設備、AI伺服器等持續受到關注。邁入第4季後，個人電腦（PC）終端應用、手機、傳產民生消費等族群各擁題材，主計總處則新估2024年國內生產毛額（GDP）成長率達4.1%，基本面支持台股向上趨勢。

為協助投資人進一步掌握產業趨勢，華南永昌證券冬季產業趨勢暨企業論壇邀請12家上市櫃公司參與，包括射頻天線廠商耀登（3138）、太陽能能源廠寶晶能源、汽車電子模組最具規模廠商怡利電、IoT科技服務及電子支付設備供應商微程式、汽車懸吊系統零組件廠傑生、全球第二大砷化鎵晶圓代工廠宏捷科、連鎖餐飲集團王品、全球最大電子書閱讀器代工廠振曜、台灣網通設備代工大廠明泰、網通設備廠仲琦、全球前三大砷化鎵磊晶製造商全新、電腦系統整合服務廠大綜。

並於會中安排產業專題演講，涵蓋新能源、電動車、半導體先進技術、生醫等熱門題材，分享液冷技術、先進封裝CoWoS、SoIC技術及產業趨勢、面板級封裝FOPLP台廠機會及艾克夏公司暢談眼球經濟等，探討企業及產業之現況與未來展望。

華南永昌證券始終秉持服務機構投資人的熱忱，每日提供最新個股與產業資訊，並每月舉辦專題講座和企業拜訪交流活動。每季企業論壇更是為投資人量身打造的專業平台，以期在全球政經環境變化中提供深度、多元的前瞻視野，助客戶在瞬息萬變的市場中抓住每一個成長契機，贏向未來。

網通設備

延伸閱讀

美國股匯雙強會持續多久？億級投資人點出最佳防禦策略

永豐金證券攜手證交所 舉辦主題式業績發表會

00900、00929、00934、00936、00940…高股息ETF多檔降息！ 莎莉：適度修正並非壞事

集邦：CoWoS需求大增

相關新聞

壽險微型保單 達成率近九成

為守護弱勢民眾，金管會自2009年起推動微型保險，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，截至今年9月底，整體壽險達成率...

富豪戶資產配置「買股減債」 海外債終結連五升

金管會統計至今年10月底，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆3,214億元，月增446億元，富豪戶資產配置版圖...

信用卡防詐納警示戶規範 彰銀、中信、永豐銀明年率先上路

賴清德政府強力打詐，行政院打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」將全面在11月底上路，各部會將發布詐欺犯罪危害防制條例的授權子...

一銀 財管規模稱霸

國銀富豪戶財管業務，首見行庫戰勝民營。據金管會以管理資產規模（AUM）排名，今年10月底，第一銀行AUM達2,165億元...

華南永昌論壇 聚焦產業趨勢

華南永昌證券近日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，為機構投資人提供最新產業趨勢與企業動態。華南永昌證券認為，聯準會（Fed）9...

櫃買馬國招商 回響大

櫃買中心配合政府新南向政策，持續推動東南亞企業來台掛牌。櫃買中心董事長簡立忠指出，相較亞洲其他鄰近證券市場，櫃買市場具有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。