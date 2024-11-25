華南永昌論壇 聚焦產業趨勢

華南永昌證券近日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，為機構投資人提供最新產業趨勢與企業動態。華南永昌證券認為，聯準會（Fed）9月降息以來，隨通膨壓力逐步下降，預期將延續降息趨勢，而美國總統大選結束後已消除部分不確定因素，股市逐步回歸基本面，後續應觀察川普提出的政策對股、匯市及產業影響。

觀察人工智慧（AI）相關企業第3季財報，台積電財報令市場驚豔並二度上修財測，半導體景氣持續看好；而美國四大雲端服務業者對AI投資力度不減，使得CoWoS、FOPLP等AI先進封測技術，以及相關設備、AI伺服器等持續受到關注。邁入第4季後，個人電腦（PC）終端應用、手機、傳產民生消費等族群各擁題材，主計總處則新估2024年國內生產毛額（GDP）成長率達4.1%，基本面支持台股向上趨勢。

為協助投資人進一步掌握產業趨勢，華南永昌證券冬季產業趨勢暨企業論壇邀請12家上市櫃公司參與，包括射頻天線廠商耀登（3138）、太陽能能源廠寶晶能源、汽車電子模組最具規模廠商怡利電、IoT科技服務及電子支付設備供應商微程式、汽車懸吊系統零組件廠傑生、全球第二大砷化鎵晶圓代工廠宏捷科、連鎖餐飲集團王品、全球最大電子書閱讀器代工廠振曜、台灣網通設備代工大廠明泰、網通設備廠仲琦、全球前三大砷化鎵磊晶製造商全新、電腦系統整合服務廠大綜。

並於會中安排產業專題演講，涵蓋新能源、電動車、半導體先進技術、生醫等熱門題材，分享液冷技術、先進封裝CoWoS、SoIC技術及產業趨勢、面板級封裝FOPLP台廠機會及艾克夏公司暢談眼球經濟等，探討企業及產業之現況與未來展望。

華南永昌證券始終秉持服務機構投資人的熱忱，每日提供最新個股與產業資訊，並每月舉辦專題講座和企業拜訪交流活動。每季企業論壇更是為投資人量身打造的專業平台，以期在全球政經環境變化中提供深度、多元的前瞻視野，助客戶在瞬息萬變的市場中抓住每一個成長契機，贏向未來。