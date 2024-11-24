重視生物多樣性 中信金控獨立董事投入鯨豚及海龜保育

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）積極關注永續議題，支持海洋保育，中國信託金控企業永續委員會召集人劉長春與獨立董事楊聲勇、許文彥，以及總經理高麗雪24日參與宜蘭縣立蘭陽博物館（簡稱「蘭陽博物館」）與中華鯨豚協會（簡稱「鯨豚協會」）舉辦之鯨豚調研及救援保育講座，參訪新北市海洋保育教育園區（簡稱「保育園區」）實地瞭解救援過程，並於現場協助刷洗海龜收容池、製作標本等救援站服務，偕同中信金控同仁與眷屬學習鯨豚、海龜擱淺時的正確救援觀念，為保護臺灣生物多樣性盡一己之力。

中信金控獨立董事楊聲勇指出，中信金控長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，且持續關注自然與生物多樣性議題，臺灣周邊海域鯨豚種類豐富，目前已紀錄的鯨豚種類約30種，占世界三分之一，且大型鯨豚具備固碳能力，對海洋生態系統和調節全球氣候變化有重要作用，然而鯨豚為高度洄游物種，且具有成熟期晚、生殖數少等特性，並受到海洋塑膠廢棄物和噪音、漁網纏繞等人為威脅，數量及物種均持續減少，中信金控積極投入海洋保育行動，期望透過教育推廣活動擴大影響力，提升大眾對鯨豚保育的重視。

本次參與的獨立董事皆為中信金控企業永續委員會成員，以身作則投入環境保育，響應維護生物多樣性，號召近30位同仁與眷屬一同前往位在新北市樹林區的保育園區，保育園區內設置有復健池、檢查室、解剖及標本製作室，兼具救援、醫療、收容、野放及教育功能，在鯨豚協會志工的帶領下，召集人劉長春與獨立董事楊聲勇、許文彥，以及高麗雪捲起袖子，仔細刷洗平時收容待援動物的醫療復健池，劉長春召集人表示親身體驗更能深刻理解海洋保育的重要性，更藉由鯨豚協會志工的分享得知，減少使用塑膠製品，即為保護海洋生物最簡單的方式。

中信金控長期關注氣候變遷與生物多樣性喪失議題，為全臺首家加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, TNFD）的企業，更於2024年提出「CTBC 30X30生物多樣性行動倡議」，呼籲利害關係人共同守護臺灣自然環境與物種，未來亦將持續關注氣候與自然生態議題，實踐永續淨零及生物多樣性維護的目標。