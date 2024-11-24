赴高雄設資產服務專區 為何銀行圈喊保守？三大原因曝

金管會首選高雄市做資產管理專區的示範區，要打造一個資產管理服務的專業生態圈聚落，提供國人一站式服務；銀行圈會願意進駐高雄亞灣區嗎？據透露，12家承辦富豪戶財管業務的銀行，全都保守以待。

據了解，金管會日前曾邀集12家承辦富豪戶財管業務的銀行高層，詢問赴高雄亞灣區設點的意願，銀行團提出三大疑慮，一、稅負。高資產客戶多關注稅負問題，高雄專區內並未有稅負優惠，恐難吸引海外資金回流。

二、資產管理服務數位化程度高，客戶可透過網銀、電話錄音或傳真下單，不限時間地點，若富豪戶需完整客製化服務，也是由銀行親赴客戶所在地做簡報，並不限得在「特定營業處所」才能執行。

三、12家銀行都已在高雄設有多家分行，據點已過多，是否有需要增設、或遷移分行進駐亞灣區？各銀行多認為成本效益不符。

銀行圈說，若要吸引高資產客戶將存放在國外資產回台，政府需提出更多配套或優惠措施，除非金管會有政策指示要求，否難提升銀行進駐高雄亞灣區設點的意願。