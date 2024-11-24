泰安產獲金管會頒 「微型保險、身障關懷」雙獎績優肯定

落實公平待客原則，泰安產物保險公司深刻體認「保險事業是社會公器」的理念，長期投入推廣微型保險，積極響應普惠金融政策，自2010年起承保團體微型保險，迄今累計給付金額逾千萬元，每年捐助全台各地一萬人次的團體微型保險，成效倍受肯定，連續六年榮獲金管會頒發「微型保險業務績優獎、身心障礙關懷獎」榮譽。

為善盡企業社會責任，保障經濟弱勢民眾，泰安是業界第一家推出「團體微型保險」的產物保險公司，協助弱勢的個人或家庭遭逢變故或意外時，免於陷入經濟困境，並且藉此推廣風險預防觀念，彰顯保險安定社會的功能與價值。泰安產物保險公司今年也再度蟬聯榮獲金管會「公平待客原則評核」排名前25%之殊榮，為少數四度獲得此榮譽的產險公司。

泰安產物保險公司秉持「誠穩信實，止於至善」的企業文化，長期關注各客群的需求，致力發展高價值的精緻服務和商品差異化。率業界之先成立24小時一對一真人客戶服務中心，並推出多項安心、熱情、創新的真誠服務，包括手語翻譯服務、多國語言翻譯服務以及電子保單QR Code全語音朗讀功能，官網設置金融友善服務專區(無障礙網頁)，取得最高等級「無障礙網頁 AAA 標章」認證，各服務據點規劃無障礙設施，營造友善環境，持續為客戶創造有溫度的美好保險體驗。