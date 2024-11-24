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第11屆健康走愛長久 華南銀伴心智障礙家庭戶外健走

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
華南銀行董事長陳芬蘭及副董事長林知延帶領志工團服務第一社福「2024健康走 愛長久」健走活動，身體力行做愛心。華南銀行／提供
華南銀行董事長陳芬蘭及副董事長林知延帶領志工團服務第一社福「2024健康走 愛長久」健走活動，身體力行做愛心。華南銀行／提供

華南銀行長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，自111年起移師至中正紀念堂舉辦，今年由華南銀行董事長陳芬蘭與副董事長林知延，親自率領充滿服務熱忱的志工團隊，陪同心智障礙者到中正紀念堂健走踏青，支持心智障礙家庭與社會共融。

華南銀行今年與第一社福合作愛心健走活動已邁入第11年，邀請心智障礙者走出戶外，並由志工們協助參加闖關遊戲，透過貼心的活動設計，除增進心智障礙者及其家人的親子互動，讓他們享受運動的樂趣及培養運動休閒的生活習慣，同時也增加心智障礙者與社會大眾交流機會，讓心智障礙家庭的參與、華南銀行志工團隊的服務，與現場人潮逾1,500人，共同渡過一個歡樂難忘的週末假期，同時提升社會大眾對心智障礙家庭的關注。

這次活動地點一樣選在交通便利、人潮眾多的中正紀念堂民主大道舉辦，除了一起健走運動身體外，也貼心設計各式闖關活動，讓心智障礙者家庭及現場民眾同樂，同時舉辦愛心義賣活動，吸引眾多民眾前來共襄盛舉，藉由這次互動的機會，增進社會大眾對心智障礙者的接納與重視，啟發民眾對於弱勢族群的同理心，讓更多人了解心智障礙家庭的需求，促進社會的包容性。

陳芬蘭表示，近年ESG永續治理理念漸漸受到企業重視，第一社福長年服務心智障礙者及其家庭，從兒童早療到雙老家庭，依不同程度的障礙程度，提供適合的服務與照顧，成為心智障礙家庭最強的後盾，一直以來為共同社會福祉與健康生活努力，華南銀行也不間斷每年支持，並秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，善盡企業公民的角色與責任，同時也以實際行動扶助弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，更鼓勵員工在工作之餘投入社會服務，持續散播愛的種子、傳承愛的力量，為心智障礙家庭創造更多的機會與支持，促使企業與社會共融共好，達成永續經營目標。

健走 華南銀行

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