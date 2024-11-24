行庫壓民營！富豪財管指標 第一銀首奪冠

國銀富豪戶財管業務，首見公股行庫戰勝民營。據金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，2024年10月底以第一銀行AUM達2,165億元，氣走中信銀奪冠。中信銀2,108億元，雙方差距57億元。

第一銀是2021年9月開辦，與中信銀2020年底開辦，足足晚了9個月，終在近三年半後的今天，戰勝「財管王」盛名的中國信託商銀，這也是首見公股行庫在財富管理業務上，壓過民營銀行一頭。

若以成長率來看，第一銀行今年前十月資產管理規模大增49.8%居前四大之首，合庫增加36.7%、兆豐銀成長24.5%，中信銀僅20.7%，顯示公股行庫AUM高成長。

為何行庫在富豪戶市場，能一舉戰勝民營？銀行圈認為，行庫中小企業主多，尤其第一銀行是中小企業放款市占9%居首，龐大的中小富豪企業戶就是潛在客群，加上第一銀財管顧問團隊強、策略又靈活，一步一腳印終奪冠。

據統計，10月底第一銀行AUM 達2,165億元，月增83億元居首，中信銀2,108億元，月增13億元，老三兆豐銀2,049億元，月增12億元，與中信銀差距59億元，月增額都較9月增加。

若加上老四合庫2,040億元，等於前四大AUM達8,362億元，占了12家承辦銀行AUM1兆3,214億元的63%，也讓後進者壓力更大。

若依金管會擴大私人銀行政策規劃，喊出目標是四年後，承作富豪戶銀行家數要倍增到24家，恐將讓私人銀行市場競爭更加激烈。