快訊

台中殯儀館約聘員工女廁裝偷拍設備 還對女死者伸狼爪拍片

12強賽／中華隊奇蹟之旅青春撐腰 平均24.5歲12隊最年輕

許銘春「演唱會」花多少錢？ 黃國昌爆356萬元由全民埋單

行庫壓民營！富豪財管指標 第一銀首奪冠

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀富豪戶財管業務，首見公股行庫戰勝民營。據金管會以資產管理資產規模（AUM）排名，2024年10月底以第一銀行AUM達2,165億元，氣走中信銀奪冠。中信銀2,108億元，雙方差距57億元。

第一銀是2021年9月開辦，與中信銀2020年底開辦，足足晚了9個月，終在近三年半後的今天，戰勝「財管王」盛名的中國信託商銀，這也是首見公股行庫在財富管理業務上，壓過民營銀行一頭。

若以成長率來看，第一銀行今年前十月資產管理規模大增49.8%居前四大之首，合庫增加36.7%、兆豐銀成長24.5%，中信銀僅20.7%，顯示公股行庫AUM高成長。

為何行庫在富豪戶市場，能一舉戰勝民營？銀行圈認為，行庫中小企業主多，尤其第一銀行是中小企業放款市占9%居首，龐大的中小富豪企業戶就是潛在客群，加上第一銀財管顧問團隊強、策略又靈活，一步一腳印終奪冠。

據統計，10月底第一銀行AUM 達2,165億元，月增83億元居首，中信銀2,108億元，月增13億元，老三兆豐銀2,049億元，月增12億元，與中信銀差距59億元，月增額都較9月增加。

若加上老四合庫2,040億元，等於前四大AUM達8,362億元，占了12家承辦銀行AUM1兆3,214億元的63%，也讓後進者壓力更大。

若依金管會擴大私人銀行政策規劃，喊出目標是四年後，承作富豪戶銀行家數要倍增到24家，恐將讓私人銀行市場競爭更加激烈。

中信銀 第一銀行

延伸閱讀

嚴審建商養地 土銀董座：未動工利率升1碼收回貸款一成

呆卡清卡效應！9月國銀信用卡停卡數大增15萬張 兩銀行最多

民營金控首家！永豐金總座表態跟進公股行庫 停止投放非實名制廣告

一銀宜蘭打造藝文新體驗

相關新聞

建商逾期不開工 土銀加重開罰

中央銀行祭出第七波信用管制後，房市明顯冷卻，但建商養地問題也成為外界關注焦點。土地銀行董事長何英明指出，十一月起加重逾期...

投資、分紅保單銷售助攻 壽險「百億神單」衝上九張

股市多頭氣勢旺，壽險業投資型與分紅保單銷售回溫。據統計，今年前十月，七家壽險公司誕生九張「百億神單」，寫下2022年以來...

壽險業接軌國際 強化保障型商品

展望保費收入前景，一家壽險業高層表示，因應2026年國際制度接軌，各家業者均面臨商品轉型陣痛期，為符合ICS 2.0需求...

匯市最前線／台幣估偏弱整理

新台幣匯率上周五（22日）收32.593元，連三貶且為三個半月新低。過去一周貶值1.27角，貶幅為0.39%。

核能概念股 鈾礦ETF成熱門投資標的

AI掀起核電復興浪潮，隨著微軟、谷歌、亞馬遜陸續宣布參與核電投資來因應AI用電，凱基證券副總阮建銘指出，核能概念股出現波段...

兆豐統一獅卡應援中華隊 日本刷卡5%回饋

中華隊前進東京本屆世界棒球12強賽，不少球迷也熱血搶訂前往東京的機票，希望能近距離為中華隊加油，兆豐銀行（2886）推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。