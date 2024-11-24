今年前十月 7壽險公司 誕生9張百億神單

股市多頭氣勢旺，壽險業投資型與分紅保單銷售回溫。據統計，今年前十月，七家壽險公司誕生九張「百億神單」，寫下二○二二年以來的三年新高紀錄；其中，壽險龍頭國泰人壽有三張保單賣破百億元，高居業界之冠，富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、安聯人壽、安達人壽與法國巴黎人壽也各擁一張百億神單。

壽險公會統計，今年前十月，壽險公司新契約保費合計六五一九億元，較去年同期增加百分之十四點五；另外，今年前十月各險別的新契約保費表現，僅「傳統型年金險」這一項較去年同期大幅衰退百分之三十八點四，其餘各險別均為成長。

根據各公司數據顯示，今年前十月，七家壽險業者的九張「百億神單」，合計已賣破一千五百億元。這九張百億神單裡，有六張為投資型保單，去年掛「蛋」的利變型保單，今年已有兩張賣破百億元，另一張則是分紅保單。

相較於二○二三年，市場上只出現四張「百億神單」，其中三張為投資型保單，另外一張為分紅保單，利變型保單掛「零」，今年前十月，市場上已有兩張利變型保單賣破了百億元，分別是台灣人壽的「金得利」，以及國泰人壽的「萬美利」。

另外，富邦人壽投資型保單「真豐利」變額年金保險，預計十一月就會賣破百億元、成為今年的第十張百億神單。

回顧二○二一年，國內共有十七張「百億神單」，為近年最高；二○二二與二○二三年，受美國暴力升息影響，壽險業績急凍，百億神單分別降至六張與四張，今年則有機會突破十張，寫下三年來的新高紀錄。