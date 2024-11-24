建商逾期不開工 土銀加重開罰

中央銀行祭出第七波信用管制後，房市明顯冷卻，但建商養地問題也成為外界關注焦點。土地銀行董事長何英明指出，十一月起加重逾期不動工處分，利率從拉高半碼增加為拉高一碼（○．二五個百分點），提前收回資金的比率也將從過去的百分之五，提高到一成。

觀察台中重劃區近期土地標售情況，已可明顯感受房市降溫。何英明指出，以前台中重劃區土地標案，標出率幾乎百分之百，現已減至三到四成，以前溢價率都有百分之三十到四十水準，現在大幅降到百分之十以下，顯示建商都在觀望，倘若房市景氣不佳，建商標了土地之後卻賣不出去，到時候麻煩更大。

由於房市資金吃緊情況到現在還沒有解除，也使得土建融利率不斷往上飆高。尤其是土建融榮聯貸案現在幾乎組不起來，重點就是在於利率。何英明指出，多家民營銀行表示，聯貸土建融利率要百分之三點五才做，土地銀行目前土建融案的利率水準，建融為百分之三點○五到百分之三點二，土融則為百分之二點九到百分之三點一，已比半年前再度全面拉高。

展望明年房市，何英明認為，明年的成交量會減少，對房市保守看待。比起觀察房貸業務的成長量，看成交量的變化較準，觀察成屋的交易會比預售屋更準。

土銀身為八大公股行庫新青安「管理行」，設立了十支專線專責接聽民眾需求，何英明觀察，新青安占比最多是廿五到卅五歲年輕人，此階段買房很多都是父母協助，且希望早點還本盡量不使用寬限期，整體平均下來有使用寬限期比率約五成。

他說，土銀雖不受銀行法第七十二條之二不動產放款比例限制，但仍被主管機關要求管控房貸不可超過總放款量百分之三十五。到明年二月前土銀待撥房貸金額達一千六百億元，坦言量不小，會盡量空出額度滿足首購自住型需求。