核能概念股 鈾礦ETF成熱門投資標的

AI掀起核電復興浪潮，隨著微軟、谷歌、亞馬遜陸續宣布參與核電投資來因應AI用電，凱基證券副總阮建銘指出，核能概念股出現波段漲勢，以Solactive全球鈾及核能指數走勢為例，九月至今最大漲幅達來到百分之四十二點三六，儼然成為近期最為熱門的投資主題之一。

核能原料就是鈾礦，鈾礦前景能見度高，帶動近期價格翻揚。核能發電的原料來自於鈾礦提煉與濃縮，鈾礦主要開採來源為哈薩克、加拿大、納米比亞、澳洲、烏茲別克、俄羅斯、尼日、中國等地。

鈾礦價格是在二○一一年的福島核災後走下坡，這個失寵的能源商品價格二○一六、二○一七年來到谷底，隨後逐漸走高，今年初鈾期貨漲到每磅一百美元後回檔，目前約在八十美元水準，期貨市場認為，美國公用事業對核燃料的供需，以及中國積極推動核能，都保證了鈾礦未來的前景。

阮建銘表示，已關閉的核電廠重啟是一個方向，但未來目標應是發展新型核能，有助開發效率更高核電，對鈾礦需求不會等比例放大，但需求一定會增加，由於AI科技公司對電力需求殷切，因此投資人應將核能、鈾礦相關投資，列為AI衛星產業看待，不是能源類主菜，而是AI族群的配菜。

川普的能源概念股是石油及天然氣，但這兩項都不是乾淨能源，而且發電成本也比核電來得高，光電及風電除了有成本較高的問題，無法廿四小時發電也不符合AI科技業的需求，這是核電在AI科技公司電力選擇中勝出的原因。

台灣投資人如果想將核電納入AI族群的衛星投資內容，就得往外尋找投資標的，台股並沒有這類的股票。阮建銘表示，透過複委託方式可投資在美國、倫敦、日本掛牌的鈾礦ETF，例如，Global X鈾ETF（URA.US）為成立時間最早，且規模最大，觀察ETF的投資區域分布，則以加拿大為主要投資地區。

核電復興是近期投資圈的熱門話題之一，阮建銘說，今年股價漲幅最大的美國股票不是輝達，而是維斯達（Vistra），二○二四年以前，股價都在四十美元以下，但上周股價最高來到一六七美元，一年來漲幅超過三倍，核電概念股的發威，實是投資人難以忽略的現象。