《心之所向》劉素如油畫創作展 從追求自然到自然而然

富華創新（3056）創辦人吳錫坤主席夫人、也是知名藝術家劉素如，今(23)日起至12月11日在台中市大墩文化中心大墩藝廊舉辦「《心之所向》劉素如油畫創作展」，此次展覽是劉素如多年的藝術沉潛與心靈寫照，同時也是一場藝術與自然結合的視覺盛展。

今天的開幕式，包括台中市長盧秀燕、磐石會、中部上市櫃公司企業家夫人也都到場祝賀，氣氛熱絡。

劉素如自幼生長於台中市新社區，受大自然熏陶奠定藝術創作底蘊，是台中市第一屆薪火相傳油畫類代表藝術家，並多次獲得台中市傑出女性藝術家、當代藝術家的表揚。歷年來多次在南投美展、屏東美展、大墩美展、中部美展及臺灣國展等賽事中脫穎而出，榮獲全國百號油畫大展連續兩年優選，屢獲殊榮。

劉素如曾任原生畫會會長、現任中部美術協會監事，自2001年以來，多次受邀參加聯展及舉辦個展，例如2010年「藝術薪火相傳-第一屆台中市美術家接力展」、2011年《觀自然》個展，以及總太建設、土地銀行、台北富邦邀請展，在藝術創作的道路上留下精彩里程。

劉素如其作品以油畫為主要創作媒材，題材源自於幻化無窮的大自然景觀，巧妙遊走於抽象與具象的微妙界線之間。此次展覽，延續「見—形象、化—心象、映—自我」為創作理念，將對自然與人生的觀察與感悟，通過心靈的轉化，以筆觸自然流暢展現於畫布上。