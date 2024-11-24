壽險業接軌國際 強化保障型商品

展望保費收入前景，一家壽險業高層表示，因應2026年國際制度接軌，各家業者均面臨商品轉型陣痛期，為符合ICS 2.0需求，必須降低以往習慣銷售的投資型、儲蓄型保單占比，轉向衝刺保障型商品，但「保障型商品確實比較難賣」。

隨著美國聯準會啟動降息，加上今年國內外股市維持多頭走勢，投資型保單銷售恢復元氣，只是未來表現仍將受資本市場表現影響。

壽險公會統計顯示，今年前十月，傳統型壽險新契約保費3,394億元，較去年同期增加18.1%，主要是業者陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品銷售熱潮。

傳統型年金險新契約保費收入僅39億元，較去年同期減少38.4%，與部分會員公司配合逐步接軌IFRS 17，變更傳統型年金商品銷售策略有關，像躉繳轉期繳。

今年截至10月，傳統型壽險新契約保費增加的影響，大於傳統型年金險新契約保費收入減少的影響，整體傳統型保險商品新契約保費收入3,937億元，較去年同期增加16.3%。

投資型商品部分，投資型壽險新契約保費收入967億元，較去年同期增加25.3%；投資型年金險新契約保費1,614億元，較去年同期增加5.1%；主要是業者陸續推出投資型年金新商品，帶動銷售，整體投資型保險新契約保費2,581億元，較去年同期增加11.8%。