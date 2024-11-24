投資、分紅保單銷售助攻 壽險「百億神單」衝上九張

股市多頭氣勢旺，壽險業投資型與分紅保單銷售回溫。據統計，今年前十月，七家壽險公司誕生九張「百億神單」，寫下2022年以來三年新高紀錄；其中，壽險龍頭國泰人壽有三張保單賣破百億元，高居業界之冠，富邦人壽、南山人壽、台灣人壽、安聯人壽、安達人壽與法國巴黎人壽也各擁一張百億神單。

壽險公會統計，今年前十月壽險公司新契約保費合計6,519億元，較去年同期增加14.5%；另外，今年前十月各險別新契約保費表現，僅「傳統型年金險」這一項較去年同期衰退38.4%，其餘各險別均為成長。

前十月壽險「百億神單」概況 圖／經濟日報提供

根據各公司數據顯示，今年前十月，七家壽險業者的九張「百億神單」，合計已賣破1,500億元。這九張百億神單裡，有六張為投資型保單，去年掛「蛋」的利變型保單，今年已有兩張賣破百億元，另一張則是分紅保單。

以單張銷售成績而言，安聯人壽的投資型保單「吉利發發」變額萬能壽險，前十月締造突破300億元的銷售佳績，傲視同業。

國泰人壽的投資型保單「月月泰利」變額年金保險，前十月售出近200億元，僅次於安聯人壽的「吉利發發」。

今年重返投資型保單市場的南山人壽，以黑馬姿態「後來居上」；南山人壽「鑫富雙享2」變額年金保險不僅賣破百億元，今年全年有機會挑戰200億元大關。

富邦人壽分紅保單「美富紅運」為唯一賣破百億元的「分紅保單」，今年底前很可能賣破逾200億元。

另外，安達人壽的「新天生贏家Plus」變額萬能壽險、法國巴黎人壽「金采年華」變額年金保險兩張投資型保單，今年至10月為止，銷售金額分別突破170億與150億元；國泰人壽「鑫超月得益」外幣變額壽險也賣破130億元。

相較於2023年，市場上只有四張「百億神單」，其中三張為投資型保單，另一張為分紅保單，利變型保單掛「零」，今年前十月，市場上已有兩張利變型保單賣破百億元，分別是台灣人壽的「金得利」，以及國泰人壽的「萬美利」。

另外，富邦人壽投資型保單「真豐利」變額年金險，預計11月就會賣破百億元、成為今年的第十張百億神單。回顧2021年，國內共有17張「百億神單」，近年最高；2022與2023年，受美國暴力升息影響，壽險業績急凍，百億神單分別降至六張與四張，今年有機會突破十張，寫下三年來新高紀錄。