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元大人壽元傳富美元利變身壽險 主打高資產傳承

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
透過保險保障的特性，可兼顧保障與傳承規劃。圖/元大人壽提供
透過保險保障的特性，可兼顧保障與傳承規劃。圖/元大人壽提供

根據去年遺產稅資料顯示，遺產淨額超過1億元、適用遺產稅稅率20%的件數共有698件，平均每件遺產總額達3.1億元，可見資產傳承是高資產族群必須面對的重要課題；元大人壽表示，傳承需審慎考量三個重點：首先是妥適分配，避免影響家庭和諧；其次，因遺產稅總額較高，需先考量子孫的繳納能力；最後是兼顧家庭風險規劃，才能延續對家人的照顧。

元大人壽建議，透過保險保障的特性，將可以一舉數得，滿足上述的傳承規劃重點。以元大人壽新推出的商品「元大人壽元傳富美元利率變動型終身壽險」來說，即具備五大特色，以協助保戶打造穩健的傳承規劃。

特色一、藉由美元收付特性，滿足多元資產配置；特色二、繳費期間可選擇3年或6年，且繳納高保費最高可享4.5%保費折扣回饋；特色三、長期具有壽險保障倍數，發揮預留稅源的功能；特色四、有機會享增值回饋分享金，讓保障加值，推升資產累積成果；特色五、壽險身故給付可指定受益人順位或分配比例，並可選擇一次領或分期領，隨個人意願妥適分配。

以50歲的元先生投保「元大人壽元傳富美元利率變動型終身壽險」為例，保險金額50萬美元，繳費期間6年，選擇以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，年繳保險費3萬5,650美元，符合高保費3.5%折扣，並選擇自動轉帳再享有1%折扣，折扣後年繳保險費3萬4,050美元。

假設各年度宣告利率為4.05%被保險人保險年齡達80歲時，年度末身故總給付已逾54萬美元，達到總實繳保險費的2.6倍以上，累積愈久總保障愈高，若有資金需求，亦可彈性運用。

保險金 元大人壽 遺產稅

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