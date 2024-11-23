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兆豐統一獅卡應援中華隊 日本刷卡5%回饋

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
兆豐統一獅卡應援中華隊，推出日本刷卡限時最高5%回饋活動。圖/資料照片
兆豐統一獅卡應援中華隊，推出日本刷卡限時最高5%回饋活動。圖/資料照片

中華隊前進東京本屆世界棒球12強賽，不少球迷也熱血搶訂前往東京的機票，希望能近距離為中華隊加油，兆豐銀行（2886）推出賽事期間日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」5%優惠。

身為職棒「統一獅聯名卡」發卡行，兆豐銀行祭出5%優惠，力挺台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟，賽事進行期間（11月21日至25日）只要在日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本的2%現金回饋無上限以外，再加碼送出3%現金回饋（每人加碼部分最高可獲得500元）。

兆豐銀行攜手統一獅球團發行聯名卡，長年來祭出眾多購票及週邊商品優惠造福球迷，此次鑒於球團王牌陳傑憲不僅身為中華隊隊長領軍參賽，球團眾多明星球員也同樣赴賽為國爭光，因此兆豐銀行也立即強力應援，推出日本實體消費限時最高5%回饋來力挺猛獅五帥，發揮聯名發卡行的超強即時戰力。

除了加碼現金回饋，兆豐銀行也為赴日觀賽的球迷們匯集眾多日本消費好康，例如日本百家連鎖家電如Bic Camera、YAMADA、Sofmap及KOJIMA等商店刷兆豐JCB卡消費達免稅門檻，即可享最高15％折扣優惠。

想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿5,000日圓可享10%折扣（最高可折10,000日圓）；想去東京鐵塔看壯麗市景，也可享主甲板展望台購票30%折扣及紀念品購物10%折扣，讓球迷觀賽之餘也能暢遊東京，盡情旅遊。

兆豐銀行提醒，若忘記帶實體信用卡，也可以透過兆豐行動銀行APP，於行動支付選項中綁定「兆豐統一獅聯名卡」實體消費，同樣也可享有上述優惠。

兆豐銀行 日本 消費

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