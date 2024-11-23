華銀健康走愛長久 陪伴心智障礙家庭戶外健走

華南銀行（2880）長期與第一社會福利基金會合作舉辦「健康走 愛長久」心智障礙者社會融合健走闖關活動，自2022年起移師至中正紀念堂舉辦，今年由華南銀行董事長陳芬蘭與副董事長林知延親自率領充滿服務熱忱的志工團隊，陪同心智障礙者到中正紀念堂健走踏青，支持心智障礙家庭與社會共融。

華南銀行今年與第一社福合作愛心健走活動已邁入第11年，邀請心智障礙者走出戶外，並由志工們協助參加闖關遊戲，透過貼心的活動設計，除增進心智障礙者及其家人的親子互動，讓他們享受運動的樂趣及培養運動休閒的生活習慣，同時也增加心智障礙者與社會大眾交流機會，讓心智障礙家庭的參與、華南銀行志工團隊的服務，與現場人潮逾1,500人，共同渡過一個歡樂難忘的週末假期，同時提升社會大眾對心智障礙家庭的關注。

這次活動地點一樣選在交通便利、人潮眾多的中正紀念堂民主大道舉辦，除了一起健走運動身體外，也貼心設計各式闖關活動，讓心智障礙者家庭及現場民眾同樂，同時舉辦愛心義賣活動，吸引眾多民眾前來共襄盛舉，藉由這次互動的機會，增進社會大眾對心智障礙者的接納與重視，啟發民眾對於弱勢族群的同理心，讓更多人了解心智障礙家庭的需求，促進社會的包容性。

陳芬蘭表示，近年ESG永續治理理念漸漸受到企業重視，第一社福長年服務心智障礙者及其家庭，從兒童早療到雙老家庭，依不同程度的障礙程度，提供適合的服務與照顧，成為心智障礙家庭最強的後盾。

一直以來為共同社會福祉與健康生活努力，華南銀行也不間斷每年支持，並秉持「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，善盡企業公民的角色與責任，同時也以實際行動扶助弱勢族群，期待藉此喚起社會大眾的關注，更鼓勵員工在工作之餘投入社會服務，持續散播愛的種子、傳承愛的力量，為心智障礙家庭創造更多的機會與支持，促使企業與社會共融共好，達成永續經營目標。