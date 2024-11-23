國銀資金吃緊 建商求救土銀使明年房貸待撥量衝1600億

銀行房貸資金水位吃緊，也使土地銀行房貸業務量比預期要增加。其他國銀受限銀行法72條之二上限，因此建商爭取不到的分戶房貸，都跑來跟土地銀行求援，土地銀行董事長何英明估計，明年待撥房貸業務量就接近1600億。

八大公股行庫房市資金吃緊，也跟新靑安貸款一大半申請案動用到五年寬限期有關。何英明坦言，青安寬限期5年都不還，等於占用銀行法72-2額度。不過，新青安方案另一半申請案沒有使用寬限期，估計這類型申請案和父母幫子女買房有關，他說明，此類型貸款案反而希望能夠降低利息負擔，因此不用寬限期。

何英明也觀察到，25至35歲的購屋者，有很多由父母協助，而新青安的年齡層，目前以26-35歲比率最高。

何英明提到，土地銀行新青安被查到違規共248戶，目前追回147戶利息補貼約240萬元。剩下百戶的利息收回仍持續進行中。

財政部先前曾經統計，八大行庫中，建設公司購買土地後還沒有動工的總金額大約在2116億，土地銀行去年底是1173億，何英明表示，至10月底未動工購地貸款已減至913億元。