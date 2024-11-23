建商逾期不開工 土地銀行加重開罰

央行和立委盯建商養地，對此，土地銀行董事長何英明今天指出，11月起加重逾期不動工處分，利率從拉高半碼增加為拉高一碼，提前收回資金的比率從5%提高到一成，其他行庫則是收5%至10%居多。

何英明坦言，明年房市成交量會少很多，因為明年房貸是前2年分戶來的，因此，比起觀察房貸業務的成長量，看成交量的變化較準，觀察成屋的交易會比預售屋更準。

尤其，從台中重劃區進來的土地標售情況，已經可以明顯感受房市的降溫。何英明指出，近期台中重劃區土地標案標出率相較以前百分之百標出，現已減至三到四成，溢價率也從以前都有30%到40的水準，大幅降低到僅10%以下。顯示建商也都在觀望，因為倘若房市景氣不佳，建商標了土地之後卻賣不出去，到時候麻煩更大。

由於對房市景氣保守看待，何英明也表示，最近幾個月已經要求分行必須特別重視借款人的財資力，否則，要處理擔保品時會很麻煩。

由於房市資金吃緊情況到現在還沒有解除，也使得土建融利率不斷往上飆高。尤其是土建融榮聯貸案現在幾乎組不起來，重點就是在於利率。何英明指出，多家民營銀行表示，聯貸土建融利率要3.5%才作。

至於土地銀行目前土建融案的利率水準，建融3.05%-3.2%，土融則為2.9%-3.1%，已比半年前再度全面拉高。