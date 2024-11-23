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土銀董座：建商腳步放緩 估明年成交量減

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行董事長何英明23日上午參加員工健行活動。記者林勁傑／攝影
土地銀行董事長何英明23日上午參加員工健行活動。記者林勁傑／攝影

央行鐵腕手段後房市漸有冷卻跡象，但房貸排隊撥款現象仍待消化。土銀董事長何英明表示，市場冷卻一下是好事，明年成交量會減少，對房市保守看待。包括新青安隨著補貼結束也會降溫，另觀察新青安有使用寬限期比例約一半，惟仍影響深遠，畢竟未還本金就會占用額度，土銀會盡量滿足首購族需求。

何英明23日上午參加員工健行活動時做上述表示。土銀身為八大公股行庫新青安「管理行」，設立了十支專線專責接聽民眾需求，何英明觀察新青安佔比最多是25到35歲年輕人，此階段買房很多都是父母協助，且希望早點還本盡量不使用寬限期，整體平均下來有使用寬限期比例約五成。

何英明提到，查核新青安違規共248戶，目前追回息147戶利息補貼約240萬元。剩下百戶待收回利息持續進行中。

他說，土銀雖然不受《銀行法》第72-2不動產放款比例限制，但仍被主管機關要求管控房貸不可超過總放款量35％。到明年2月前土銀待撥房貸金額達1,600億元，坦言量不小，會盡量空出額度滿足首購自住型需求。

各界關注房市是否降溫，何英明表示，明顯感受到建商對土地需求減弱，近期台中重劃區土地標案標出率相較以前百分之百標出，現已減至三到四成，溢價率僅10%以下。顯示觀望態度。

此外，土銀截至10月自結稅前盈餘158.65億元，較去年同期145.47億元成長9.06%，較歷年同期續創新高，何英明說全年可超越去年再創新高，展望2025年，土銀雖然政策性任務負擔重，但仍會努力達到稅前200億元目標。

土銀 房貸

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