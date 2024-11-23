嚴審建商養地土銀董座：未動工利率升1碼收回貸款一成

立委王世堅相當關切公股行庫逾期未動工購地貸款可能助長建商養地，土地銀行董事長何英明23日強調，目前未動工貸款已減少260億元；且11月開始從嚴認定，並將加碼提高利率1碼，同時收回貸款一成。

央行在2021年祭出購地貸款最高五成限制，保留一成動工款並要求建商須在18個月內動工興建，逾限者，銀行須逐步依「合理比例」收回貸款並逐年加碼計息。八大公股行庫逾18個月未動工購地貸款共計2,116億元，其中，土銀至去年底為1,173億元，王世堅近期質詢多次要求主管機關管理，希望土銀成為「好學生」。

土銀23日舉行員工健行活動，何英明表示，至10月底未動工購地貸款已減至913億元。央行針對逾18個月未動工購地貸款本就訂有如缺工缺料等「不可歸責借款人因素」，或因建案特性不同致影響審照時程較長。不過，現在開始會從嚴審核，例如檢視未取得建照的建商是否按期送審、補件等。

何英明指出，11月起針對新貸案件將規定逾期未動工的利率加碼由過去半碼升至1碼，收回貸款本金由5%提高至10%；且後續每展延一年皆要收回10%。理論上建商若一直未動工相當於四年就會被收回所有貸款。

由於土銀身為不動產專業銀行，承作土地建築貸款餘額約五千億元，較一般商業銀行高，若以貸款比例看其實未動工購地貸款規模與其他行庫相當。