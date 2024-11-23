台南地震不斷 地震基金籲儘速投保降低財損

台南市昨天晚間發生芮氏規模5.4地震後，後續發生多起地震。財團法人住宅地震保險基金今天呼籲，民眾如果尚未投保住宅地震基本保險，應儘速投保，降低可能的財損風險。

11月22日晚間20時40分，台南市發生芮氏規模5.4、最大震度5弱的地震，震源深度僅7.7公里，台南市後續發生多起地震，引起外界關注。

地震基金今天透過新聞稿說明，自民國91年4月1日起，住宅火險擴大承保住宅地震基本保險，民眾可投保後減輕火災及地震等災情造成的財物損失，記得投保時勾選「續保約定」條款，確保保障不中斷。

地震基金指出，目前保險金額最高為新台幣150萬元，臨時住宿費用為20萬元，保險期間為1年期，每年保費1350元，可獲得基本的地震險保障。民眾若想獲得更多保障，可在投保住宅地震基本保險後，評估加購超額、擴大及輕損等商業地震險。

台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，根據統計，台灣住宅地震基本保險截至今年10月底止，以全國戶數936萬戶計，投保率約38.77%，顯示仍有超過6成民眾尚未投保。