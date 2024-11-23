金控法說會旺季下週登場 股利政策受關注

台股本週上漲161.55點，漲幅約0.71%，收在22904.32點。下週金控法說會旺季將登場，包括高雄銀、富邦金和國泰金等多家金控陸續召開法人說明會，股利政策將是市場關注焦點。

外資賣壓持續出籠，據證交所統計，外資本週賣超逾新台幣500億元，影響台股本週處於防守態勢，加權指數持續高檔震盪，力守季線支撐。

隨著眾所矚目的人工智慧（AI）晶片廠輝達（NVIDIA）財報出爐，金控法說會旺季將於下週接棒登場，包括高雄銀、彰銀、富邦金、國泰金、兆豐金、凱基金、台企銀和新光金等將陸續召開法說會。

據統計，14家上市金控前10月合計賺進5369.24億元，年增47.23%，創下同期新高；其中有10家獲利已超越去年全年水準，僅兆豐金、華南金、合庫金和國票金尚未達到去年全年獲利。

隨著獲利成長，中信金和華南金都已表態明年發放的股利有機會提高，預期股利政策將是下週金控法說會市場關注的重點。

法人指出，外資期貨淨空單自11月18日的4萬6583口，降至22日的3萬8202口，外資後續動向將牽動台股後市，值得追蹤觀察。