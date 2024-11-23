台幣三天貶值1.73角

國內股匯再度出現各走各路的脫鉤走勢。台股指數收盤大漲逾348點，新台幣匯率卻因國際美元走強，盤中一度貶破32.6元，但受台股大漲牽動，終場貶值金額縮至4.8分，收在32.593元，連三貶且為三個半月新低，總成交量為16.765億美元。

統計近三個交易日以來，新台幣匯率累計貶值1.73角；過去一周，新台幣匯率貶值1.27角，貶幅為0.39%。

匯銀主管指出，俄烏戰事升溫，促使國際避險情緒急升、美元身價看漲，新台幣匯率昨日盤中一度貶破32.6元，最低落於32.603元，後在台股大漲牽動下，貶值金額縮至4.8分，以32.593元作收，連三貶且為三個半月新低。

展望後市，匯銀主管指出，後續仍須聚焦美國經濟、通膨與就業等數據表現，以及聯準會12月貨幣決策，目前市場普遍認為，聯準會仍將降息1碼。新台幣匯率短期內仍將受到熱錢流向、美元強弱與台股表現牽動，並位於32.2~32.8元區間偏弱整理。