中石化、鼎越聯貸案 獲豁免

中石化（1314）與子公司鼎越開發公司昨（22）日於證交所召開記者會，說明中石化及鼎越公司就聯貸案已與聯貸金融機構達成初步協議。鼎越開發聯貸案已獲金融機構多數決同意豁免暨修約。

中石化表示，因應鼎越公司之京華廣場土地受裁定扣押的影響，引發是否違反聯貸契約的疑義。中石化及鼎越公司與授信聯貸金融機構協商後，於2024年11月22日接獲聯貸案管理銀行臺灣新光商業銀行通知，業經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，聯貸案總授信額度由149億元修訂為133.8億元，借款人鼎越公司承諾於今年12月及明年1月間自願提前償還借款合計新台幣45億元。

中石化強調，該公司與鼎越公司將繼續執行相關後續作業，確保對債權金融機構之承諾落實到位。中石化並重申，公司整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前的營運所需。

未來，中石化仍將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人之權益。