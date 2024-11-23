保險法修訂 將考量科技、永續 以利金融業運作

金管會主委彭金隆昨（22）日表示，保險法需做結構性的修法，他承諾將盡力推動保險法革新；彭金隆舉例，保險法在科技、永續的新概念下還是有很多問題，投資的規定能否吻合永續、綠色金融發展，以及隨科技進步，實體資產代幣化（RWA）與虛擬資產對相關行業的衝擊等，值得深思與討論。

台灣保險法學會昨日舉辦「第十屆兩岸保險法論壇」，金管會主委彭金隆致詞時提到，保險法學會對台灣保險法的貢獻非常多，現在保險法修法都是應急式、反射式的修法，遇到什麼問題就修什麼，這樣的結構恐顧此失彼。彭金隆認為，保險法需要做結構性的修法，因其為產業最重要的根本大法，從實務上來看，保險法規定的東西都需要遵守，保險法訂的好與壞會直接影響所有保險業的運作，甚至影響整個金融業的運作。

彭金隆說，保險法過去也曾大規模修改，最近一次是在2001年，奠定很多重要基礎，但在科技、永續的新概念下，還是有很多問題，舉例來說，如今業法中有關投資的規定，是否能吻合永續、綠色金融發展，低碳、減碳等趨勢，以及資本適足規定是否具有指引的作用，另外，科技在進步，包含實體資產代幣化（RWA）、虛擬資產等，涉及到跨業別交易，加上明年就會開放虛擬資產業者的立法，一定會衝擊到相關行業，都值得深思討論。

保險法學會理事長林建智昨天表示，「台灣的保險法需要真正有系統地做革新」，主要有三大原因，第一，保險法其實很多地方充滿文意上的矛盾，也因此引發一些不必要的爭議；第二，彭主委鼓勵金融保險創新，但很多障礙來自於法規；第三，保險法在教學上，常有法制上的交錯。

儘管如此，要大修保險法依舊困難，因此出現新三年，舊三年，縫縫補補又三年，導致法規不合時宜。金管會日前也完成「金融行動創新法規調適平台」建置，林建智提出建言，呼籲往後保險法改革可以換個啟動單位，從外圍單位來發起，這樣比較能夠完整推動改革。