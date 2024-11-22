倍力董座許金隆籲：結合「數位、永續」迎戰碳有價時代

隨著全球市場對永續發展的關注日益提升，資訊軟體整合服務商倍力（6874）為協助國內外企業大廠迎戰「碳有價時代」，特地於22日召開第五屆「財務長聯誼會」，從數位科技打造永續財務韌性、永續資訊揭露的挑戰與因應、強化雲端資料安全、ESG與企業評價、AI重塑企業財務韌性以及數據打造領導力，領航財務新時代等角度，分享在碳有價的時代，如何連結碳資訊與財報，讓企業在減碳的同時也能繳出亮眼的財報。

金管會主秘尚光琪致詞時指出，團隊為接軌國際，規範了永續資訊揭露框架採雙軌制，能同時滿足投資人與其他利害關係人的需求。「年報永續專章」將根據IFRS永續準則，專注於永續相關風險與機會對企業財務的影響，幫助投資人評估企業短期、中期及長期的現金流與資金成本變化。而「永續報告書」則遵循GRI準則，聚焦企業對環境、經濟與社會的影響，強調企業對利害關係人關注議題的回應。

倍力董事長許金隆在會中指出，隨著「碳有價的時代」正式來臨，如何協助企業在財務管理中導入永續元素，以應對當前的環境與經濟挑戰，並提升企業永續韌性，是政府與各家數位解決方案商積極面對與解決的課題。透過「碳管家」與「財務報告書解決方案」兩大解決方案，倍力資訊結合內控制度與資訊系統，能協助企業有效、迅速的整合永續資訊管理。

許金隆指出，「財務報告書解決方案」可提供多角度的財務分析報表，且獨立系統多樣資料串接，也不影響原有ERP系統，目前已有超過350家上市櫃公司採用並持續增加中。「碳管家」通過SGS 確效認證，符合 ISO 14064-1:2018 標準，可支援自動化數據收集、跨部門協作與碳足跡計算模擬，幫助企業快速生成符合規範的永續報告，進而大幅提高效率、降低人為錯誤風險。

此外，永續資訊的揭露與傳統財務報告密切相關，「碳管家」不僅能整合部門提供的數據，還能針對溫室氣體盤查與碳排放量的計算進行詳細追溯與模擬，為企業提供標準化的作業程序與數據安全保障，更可支援金管會、環境部、供應商…等多種類的報告產出。

「財務報告書解決方案」與「碳管家」兩大自有產品今年也推出訂閱制服務，讓企業可以用最輕鬆的方式，加速完成內部控制修訂，並將永續管理納入年度稽核計畫，更利用這兩款產品開發出「股東會年報解決方案」協助企業符合主管機關的最新要求。安永會計師曾于哲指出，透過科技與數據分析，不僅能提升碳排放資訊的透明性，還可實現與財務績效的綜合管理。團隊倡導的「財務管理=財報管理+ESG管理」，更可幫助企業在應對氣候風險的同時，打造穩健的財務韌性。

甲骨文技術總監莊復貴表示，在數據安全挑戰日益嚴峻的當下，企業面臨著勒索軟體、分散式阻斷服務（DDoS）攻擊等威脅。根據統計，全球勒索軟體的相關成本預計到2031年將達到2650億美元，平均每兩秒就有一次攻擊發生。針對這些風險，企業需要透過包括實時數據監測、異常活動警示以及基於零信任的安全架構，才能使企業在威脅中保護核心數據。

德昂總經理吳家瑋表示，公司所推出MSTR-AI（MicroStrategy Artificial Intelligence）解決方案，專注於提升企業財務管理的韌性與效率。透過人工智慧與數據分析技術，可協助企業快速應對市場變化、優化資源配置，實現智能化決策與全面性財務透明化，保障財務決策的準確性。

美商鄧白氏國際市場首席營運長Julian Prower指出，面對新時代挑戰，財務長需以高品質數據為基礎，運用大數據與自動化工具提升效率，促進法遵合規與風險控管，同時參與關鍵商業決策，強化產業韌性。