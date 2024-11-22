打炒房奏效？10月房市三數字全數溜滑梯 央行說「還得再看看」原因曝

中央銀行重拳打炒房，房市景氣出現降溫跡象。央行22日公布五大銀行10月新增房貸876億元，為八個月新低；新增房貸利率逆勢飆至2.201%、寫近16年最高；央行經研處副處長曹體仁坦言，從六都買賣移轉棟數與信義大台北房價指數觀察，10月房市價量出現降溫跡象，但是否形成趨勢仍有待觀察。

央行9月19日祭出「史上最重」的房市管制，今天為新制「滿月」後首度發布五大銀行新增房貸數據，10月僅剩876億元，單月大減234億元且為八個月新低；不只如此，10月新增房貸年增率也跌至11.23%，為去年8月新青安政策上路以來最低。

10月五大銀行新增房貸利率2.201%，為近16年最高，央行經研處副處長曹體仁說明，政府推出房市管制措施，部分銀行調升非首購房貸利率，針對信用條件不佳的客戶也進行風險控管，並反應在利率調升上，促使10月新增房貸利率走揚。

對於五大銀行10月新增房貸大減，曹體仁說明，銀行法72-2條限制，加上財經部會健全房市方案發酵，對目前房市價量確實產生抑制效果，但10月有颱風假，工作天數較前一個月少，是否因此導致買賣移轉與新增房貸案件遞延，須密切關注。

10月六都買賣移轉棟數月減12.8%、年減6.6%，年增率寫今年新低，也是近八個月來首見衰退；累計今年前十月，六都買賣移轉棟數年增21.4%，增幅持續收斂。象徵中古屋房價的信義房價指數，10月大台北地區房價月減1.64%、年增9.78%。因此，不論五大銀行新增房貸、六都買賣移轉棟數及大台北信義房價指數，10月數據均呈下滑。

對於房市是否明顯降溫，曹體仁表示，政府推出健全房市措施，特別是央行，9月、10月政策開始發酵，若只看這兩個月的資料，暫時無法判定成趨勢。

曹體仁說，10月六都買賣移轉棟數與信義房價指數-大台北地區，確實顯示房市成交量下滑、價格漲幅縮小，但這兩項數據僅限於六都與大台北地區，而這波房價漲幅較高是在大台北以外地區，「房市變動不像股市，會在短期內迅速變動，需等全國數據出來，且觀察較長一點時間，才能做出正確判斷。」

曹體仁表示，央行希望看到這些房市數據是「持續性」而非短期性的下降。

另外，10月新青安占五大銀行新增房貸比重為32.64%，連四月下滑，且為去年9月以來逾一年新低，較今年6月的40.92%歷史新高，大幅下滑8.28個百分點。