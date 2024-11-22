第三度追加預算 台灣人壽新核心系統斥資61億元
中信金（2891）22日代子公司台灣人壽公告，原預計投資金額為54.97億元建置的新核心系統暨整合專案，現依據實際需要擬追加預算6.14億元，全案預計投資金額變更為61.11億元。
金融業更換核心系統茲事體大，台灣人壽過去因經歷多次整併而需要將系統整合，自2019年啟動原訂預算為32.98億元，後來陸續追加 2.6億元、19.39億元至54.97億元。如今董事會再通過擬追加預算6.14億元，全案預計投資金額變更為61.11億元。
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